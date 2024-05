Borgogna e Bordeaux, Toscana e Piemonte: i “campioni” delle aste di Bolaffi e Wannenes

Fine maggio dedicata ai collezionisti di vino, con le due aste, Bolaffi e Wannenes, andate in archivio con risultati positivi e aggiudicazioni importanti, con protagonisti i grandi nomi del vino di Francia, Italia e non solo. Due magnum di Vosne-Romanée Cros Parantoux 1996 Henri Jayer aggiudicate a 55.000 euro, due bottiglie di Vosne-Romanée Cros Parantoux 2001 a 35.000 euro, una bottiglia di Vosne-Romanée Cros Parantoux 1996 a 12.500 euro, ma anche tre bottiglie di La Tâche 1989 Domaine de la Romanée-Conti a 11.250 euro, una bottiglia di La Romanée 2010 Comte Liger Belair a 5.000 euro e una bottiglia di Ermitage Cuvée Cathelin 1990 Domaine J.L. Chave a 6.875 euro, sul versante francese; due lotti da 12 bottiglie ciascuno di Le Pergole Torte 1996 di Montevertine a 4.250 euro e 3.750 euro, quattro bottiglie di Masseto dal 1995 al 2001 a 3.250 euro, e 12 bottiglie di Solaia 2000 di Antinori a 3.250 euro, e ancora una magnum e tre bottiglie di Barolo Monfortino Riserva 2013 Giacomo Conterno, a 4.000 euro e 3.250 euro: ecco i top lot dell’asta Bolaffi, battuta in modalità “web live”, il 22 e 23 maggio, che ha raccolto 1,2 milioni di euro di incasso (diritti inclusi), con oltre il 93% dei lotti aggiudicati, su un totale di 1.150 proposti. Ma, il 22 maggio, sotto il martello virtuale, sempre in versione “on line” dal vivo, è andato anche il catalogo Wannenes, composto da 339 lotti, che ha raccolto 200.000 euro: guardando al vino, i top lot sono stati quello da 24 bottiglie di Sassicaia (equamente divise tra le annate 2005, 2006, 2007 e 2008) per 6.000 euro, quello da 2 bottiglie di Richebourg Grand Cru 1998 Domaine de la Romanee-Conti battuto per 3.500 euro, le 3 bottiglie di Barolo Monfortino Riserva 2002 di Giacomo Conterno, a 1.900 euro; anche se il top lot assoluto, da Wannenes, è stato quello da 6 bottiglie di Macallan 1947 Pure Highland Malt Scotch Whisky Campbell Hope & King, battuto a 12.000 euro, nonostante l’etichetta incompleta su 4 bottiglie (mentre singole bottiglie del 1946 sono state aggiudicate a 4.000 euro l’una).

