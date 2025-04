Bottiglie ed experiences nelle più belle tenute d’Italia, all’asta Finarte il 6 maggio a Milano 

Grandi bottiglie, in edizioni limitata, firmate da marchi prestigiosi - tra cui Argiolas, Masi, Mastroberardino, Pio Cesare, Tenuta San Leonardo - abbinate ad experiences da sogno in alcune tra le più belle tenute italiane, come Palas Cerequio (Michele Chiarlo), Tenuta Regaleali (Tasca d’Almerita), Tenuta Tignanello (Marchesi Antinori), Donnafugata, Umani Ronchi, Folonari, Jermann: sono 13 i lotti protagonisti dell’asta benefica “Il Bel Viaggio”, che andrà in scena il 6 maggio da Finarte a Milano, promossa da Progetto Itaca, la più grande organizzazione italiana nel campo della salute mentale, con il fondamentale contributo di Istituto Grandi Marchi, l’istituto del vino di qualità che riunisce 18 tra le più importanti aziende vitivinicole e altre aziende italiane. Nello scenario del Pirelli HangarBicocca saranno battuti pregiati prodotti culinari e vinicoli, degustazioni nelle più belle aziende vitivinicole al mondo ed esperienze uniche. I fondi raccolti andranno a sostenere due importanti iniziative di Progetto Itaca Milano: Club Itaca, un centro per lo sviluppo dell’autonomia socio-lavorativa di persone con una storia di disagio psichico, che nel 2025 compie 20 anni, e Job Stations, centro di smart working dove le persone con storie di disagio psichico possono lavorare in ambiente protetto e monitorato da esperti, in costante contatto con le aziende di riferimento grazie ai supervisori.

Tra i più prestigiosi lotti in gara (base d’asta 1.100 euro) il soggiorno di una notte a Palas Cerequio, il primo Relais dedicato ai crus di Barolo firmato Michele Chiarlo, dove tutto è concepito per essere vissuto e assaporato con calma. Previsto anche pranzo al Cerequio Sky Bar, cena a La Corte Ristorante - Palás Cerequio, picnic al Cannubi Path, visita alla cantina e a i vigneti Michele Chiarlo, incluso Art Park La Court, degustazione vini di tutta la gamma Michele Chiarlo. É abbinato alla Magnum di Prosecco Superiore Docg 1924 Carpenè Malvolti, collezione unica in edizione limitata, pari a 1924 esemplari celebrativi in occasione del Centenario dalla prima iscrizione in etichetta del termine “Prosecco”.

Donnafugata, tra le 100 migliori cantine nel mondo secondo la World’s Best Vineyards Academy, offre un’esperienza unica, che comprende visita alla cantina e ai vigneti e scoperta delle tecniche di produzione e dei vini. Il visitatore può anche scegliere dei percorsi sensoriali che uniscono all’assaggio dei vini le specialità gastronomiche del territorio siciliano. In abbinamento la doppia Magnum (3 litri) di Radici Taurasi Docg 1998 Mastroberardino, storica griffe della Campania. Il pacchetto di una notte per due persone a Tenuta Regaleali, culla della storia enologica siciliana, custodita dalla famiglia Tasca d’Almerita sin dal 1830, consente di scoprire un laboratorio a cielo aperto che ha contribuito ad innovare e tramandare i saperi agricoli e l’enorme patrimonio di biodiversità della Sicilia. In Tenuta è possibile passeggiare tra le vigne, sorseggiare un calice di vino, seguire il lavoro nei campi o semplicemente rilassarsi circondati da una natura maestosa e accogliente.

Parte da una base d’asta da 1.200 euro il pacchetto che comprende la visita privata alla Tenuta Tignanello, luogo-icona nel cuore del Chianti Classico di proprietà di Marchesi Antinori, con degustazione di una selezione dei vini prodotti nella Tenuta, incluso un pranzo o cena ed un pernottamento presso Villa Tignanello per una notte. Tra i suoi vigneti, due tesori: il vigneto Tignanello e il vigneto Solaia, che si estendono sulla medesima collina, da cui si producono gli omonimi vini, i pionieri dei “Super Tuscan” che sin dalla metà degli anni Settanta del Novecento hanno contribuito a dare il via a quello che viene chiamato il “Rinascimento” del vino italiano. Ca’ del Bosco, tra i più prestigiosi brand della Franciacorta, apre le proprie cantine attraverso tour studiati per avvicinare gli eno-appassionati e per guidarli alla scoperta dei vigneti circostanti la tenuta. Passaggi lungo barricaie, caveau storici, tra arte e innovazione, condurranno gli ospiti nel cuore dell’azienda, la Cupola, fino a svelare loro i segreti di una grande passione. Un’esperienza abbinata all’esclusiva Magnum di Turriga Igt Isola dei Nuraghi 2020 Argiolas.

In Toscana Giovanni Folonari, presidente della blasonata azienda Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, accompagnerà due persone in una esclusiva esperienza attraverso la storia della propria famiglia e dei prestigiosi vini prodotti nelle cinque Tenute dell’azienda. La visita alla barricaia e al caveau delle annate storiche si concluderà con un viaggio sensoriale che vi consentirà di apprezzare una verticale di quattro annate di Cabreo il Borgo. L’esperienza è abbinata ad una Verticale 20 anni de Il Falcone Rivera, icona dell’enologia pugliese, con 6 bottiglie custodite in un baule in legno. Masi Agricola, storica griffe dell’Amarone, ha offerto in asta un soggiorno di una notte nella Foresteria Serego Alighieri in Valpolicella, nella tenuta appartenente ai discendenti di Dante Alighieri. Il pacchetto comprende la visita delle storiche Cantine Masi e delle Possessioni Serego Alighieri con degustazione di 5 vini in abbinamento a formaggi del territorio. In omaggio un cofanetto in legno “Amaroni Classici” con 3 bottiglie di Amarone Costasera, Amarone Riserva Costasera, Amarone Vaio Armaron.

L’experience di Jermann, marchio di riferimento del Collio, comincia dall’esterno della tenuta, per poi passare ai locali dove i vini vengono prodotti e affinati. A conclusione della visita sarà possibile degustare alcuni vini accompagnati da piatti tipici tradizionali. In abbinamento una cassa in legno con 6 bottiglie di Tenuta San Leonardo, una delle più blasonate griffe del Belpaese. La cantina Lungarotti, simbolo dell’enologia umbra, consente di godere delle verdi colline che incorniciano il borgo di Torgiano, pernottando presso l’Agriturismo Poggio alle Vigne visitando la cantina e il caveau delle annate storiche, scoprendo il Museo del Vino-Muvit e le sue collezioni archeologiche, artistiche e tecniche che documentano l’importanza del vino nella storia. In abbinamento la doppia Magnum (3 litri) di Barolo 2015 Pio Cesare, caratterizzato da uno stile classico, tra eleganza e finezza.

Umani Ronchi, tra le cantine protagoniste del Rinascimento enologico delle Marche, offre un’esperienza unica aprendo le porte di un luogo magico: un’antica abbazia camaldolese del 1100, adibita ora ad hotel esclusivo sulla sommità del Monte Conero e immersa nella macchia mediterranea del Parco Regionale del Conero. Il pacchetto esperienziale comprende una notte per due persone nel silenzio della natura e la visita guidata della Cantina ad Osimo, nel cuore della zona Doc del Rosso Conero, con degustazione di una selezione di vini all’interno della bottaia, una delle più belle architetture nel mondo del vino italiano. In abbinamento la Magnum di Sassicaia 2002 Tenuta San Guido, vero e proprio vino icona a livello internazionale, che prende il nome del terreno sassoso da cui proviene.

