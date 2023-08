Brindisi con l’eccellenza made in Italy per uno degli eventi internazionali più noti del Belpaese 

Da Woody Allen a Sofia Coppola, da Emma Stone a Jessica Chastain, passando per Adam Driver, Bradley Cooper e Tilda Swinton. Non solo divi di Hollywood e personaggio del jet set internazionale: tra i protagonisti della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, edizione n. 80, in programma dal 30 agosto al 9 settembre, ci saranno anche i vini della griffe abruzzese Masciarelli, tra le cantine-simbolo dell’enologia italiana, che rinnova la sua partnership con uno degli eventi più famosi e raffinati del Belpaese.

Le etichette della cantina, da sempre ambasciatrice di arte e bellezza, saranno al centro degli aperitivi e degli eventi di scena tra lo Spazio Cinematografo di Ente dello Spettacolo e la Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde, nell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort: il Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva della linea “Iskra” e il Rosso Terre di Chieti Igt della linea “Castello di Semivicoli” accompagneranno, in particolare, le iniziative speciali e gli esclusivi private party che animeranno gli spazi di Fondazione Ente dello Spettacolo dove, per tutto il festival, dalla mattina a tarda notte, si alterneranno eventi, presentazioni e interviste a cura di istituzioni, organizzazioni culturali, produzioni indipendenti e imprese che operano nel mondo del cinema.

“Siamo molto felici di poter collaborare con la Fondazione Ente dello Spettacolo alla Mostra del Cinema di Venezia - dichiara Miriam Lee Masciarelli, brand manager Masciarelli Tenute Agricole - l’arte, in tutte le sue forme, è un elemento fondante di casa Masciarelli. Perciò ci riempie di orgoglio il fatto che i nostri vini possano essere presenti a un’iniziativa culturale così importante, contribuendo a far conoscere e a dare lustro alla nostra terra, con la sua straordinaria ricchezza in biodiversità e terroir, e al suo patrimonio enologico”. La scelta di offrire agli ospiti il Montepulciano “Iskra” non è casuale: il nome di questo vino deriva dalla lingua slava, in omaggio al territorio d’origine della signora Cvetic, e significa “scintilla”, proprio come le innumerevoli stelle del cinema che brilleranno a Venezia nei giorni della Mostra. Il legame con la settima arte si conferma anche nell’etichetta, dove l’astro luminoso campeggia a fianco di una romantica illustrazione in bianco e nero che ci riporta indietro nel tempo, all’epoca dei film espressionisti degli Anni Venti del Novecento.

La cantina Masciarelli nasce, nel 1981, grazie a Gianni Masciarelli, figura-simbolo dell’enologia abruzzese e grande innovatore, che, con il suo operato, ha contribuito a far conoscere e valorizzare i vini del territorio, posizionando l’Abruzzo tra le regioni italiane più importanti a livello enologico. Dal 2008 l’azienda fa capo a Marina Cvetic e alla figlia Miriam Lee Masciarelli. Ambasciatrice in Italia e nel mondo dell’eccellenza dei vini abruzzesi, Masciarelli conta su una produzione annua di oltre 2 milioni di bottiglie ed un export che raggiunge 58 Paesi.

