“Brussels Beer Challenge”, la miglior birra è italiana: “Millican Extra” by Birrificio Mezzopasso

Oltre 1.800 birre in competizione, 37 Paesi partecipanti, 90 categorie di birre (e altrettanti giudici internazionali), 87 medaglie d’oro, 96 di argento e 101 di bronzo e con tanta Italia protagonista tra i premiati, compreso il riconoscimento più ambito, quello della miglior birra. Sono alcuni numeri del “Brussels Beer Challenge” n. 12, prestigiosa competizione la cui prima edizione si è tenuta nel 2012 al palazzo della Borsa di Bruxelles per poi diventare un evento itinerante (l’ultimo “capitolo” è andato in scena a Turnhout). Nell’edizione 2023, soltanto il Belgio (400 birre) ha più partecipazioni dell’Italia (224) che ha preceduto la Francia (158), Stati Uniti (143), Cina (133), Brasile (128) e Germania (103). Il Belpaese si sta facendo largo anche nella produzione di birra di alta qualità come dimostrano le 37 medaglie (14 d’oro, 8 d’argento e 15 di bronzo), secondo nel “palmares” dietro al Belgio, che si conferma al primo posto con 80 birre premiate. Ma l’Italia, grazie al Birrificio Mezzopasso (Abruzzo) (che si trova a Popoli a 500 metri dalle sorgenti del Pescara, con una produzione annua di 2.000 ettolitri) si è aggiudicata il “Trofeo Comac” per la migliore birra della competizione con “Millican Extra”, mentre il birrificio toscano La Collina, a Pescaglia, porta a casa il “Trofeo Cronache di Birra” per la miglior birra italiana in gara con “Rye Stout”.

Tra i più premiati del Belpaese spiccano il Birrificio Diciottozerouno, di Oleggio Castello (con due ori e un argento per “Icaro”, “Ruggine” e “Caraibi”) e il Birrificio Crack Brewery, a Campodarsego (due ori e un bronzo con “Guerrilla”, “Pizzapils” e “Mansueto 2021”).

Da sottolineare il numero record di birre senza glutine iscritte (30 presentate in gara) a dimostrazione dell’attenzione dei birrai per le tendenze e le richieste dei consumatori (in gara anche le birre alcool free e low alcool). A vincere tra i “gluten free”, per la cronaca, è stata la birra svedese “Nun Gluten Blonde”.

Una festa che è proseguita anche in Italia nella terrazza dell’Ambasciata del Belgio a Roma, nei giorni scorsi, con Il birrificio Mezzopasso, il Birrificio La Collina ed il birrificio sardo, Harvest Brewing che hanno presentato i loro lavori ad una platea di giornalisti ed addetti ai lavori. E intanto sono già aperte le iscrizioni per l’edizione 2024 del “Brussels Beer Challenge” 2024 che si terrà a Gand.



Focus - Le migliori birre italiane al “Brussels Beer Challenge” (medaglia d’oro)

Categoria Stout/Porter: Birra Puddu - “Porter”

Categoria Stout/Porter, Baltic Porter: Spirito Agricolo - “Special One”

Categoria Stout/Porter, American Stout: La Collina - “Rye Stout” (Best Italian Beer of the Competition 2023)

Categoria Speciality Beer, Hybrid: Birrificio Sabino - “Mele Bebè”

Categoria Speciality Beer, Winter Ales: Microbirrificio Artigianale Incanto di Iavarone Ignazio - “21 12”

Categoria Speciality Beer, Speciality beer Grape Ale: Harvest - “Gadduresa”

Categoria Pale & Amber Ale, American Pale Ale: Crak Brewery - “Guerrilla”

Categoria Pale & Amber Ale, Double Ipa: Dc - “Blue Tornado”

Categoria Pale & Amber Ale, Strong Amber: Birrificio Mezzopasso - “Millican Extra” (Best Beer of the Competition 2023)

Categoria Flavoured beer, Honey Beer: Diciottozerouno - “Icaro”

Categoria Lager, American-Style Pilsner: Crack Brewery - “Pizzapils”

Categoria Lager, Cold Ipa: Bizantina - “Cold Shower”

Categoria Lager, Vienna Lager: Theresianer Birra Italiana 1766 - “Theresianer Vienna”

Categoria Red Ale, American Red Ale: Alchimie - “Ignifer”

