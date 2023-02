Buona cucina, ospitalità e mobilità elettrica: Touring Club premia “Alberghi e Ristoranti d’Italia”

Il turismo è un asset strategico per l’economia italiana così come l’enogastronomia che continua a mietere record quando si parla di export. Merito di tanti prodotti di eccellenza, di luoghi e paesaggi unici al mondo, ma anche degli operatori del settore che devono essere pronti a ricalibrare la propria offerta ai tempi e alle esigenze della società contemporanea. Parliamo, in particolare, di alberghi e ristoranti, punti di approdo del turista e capaci di tramandare la storia e le tradizioni culinarie e dell’ospitalità del Belpaese. A premiarli è la storica Guida “Alberghi e Ristoranti d’Italia 2023” n. 30 del Touring Club Italiano, una delle più longeve realtà che si occupa di raccontare un mondo affascinante e in continuo cambiamento. Presentata, nei giorni scorsi, a Milano, nella sede storica (Radisson Collection Palazzo Touring) e curata dal critico enogastronomico Luigi Cremona e dalla giornalista Teresa Cremona, il volume continua a dedicare grande cura ai territori con un’attenzione particolare alle nuove tendenze, come conferma la sezione sulle strutture per il turista che viaggia in mobilità elettrica. E, tra i riconoscimenti, il “Premio Buona Cucina” va a “Contrada Bricconi” a Oltressenda Alta (Bergamo), “Indiniò” a Raveo (Udine), “Peposo” a Pietrasanta (Lucca) e Le Carrube a Ostuni (Brindisi).

Questa Guida del Touring Club Italiano conferma la strada intrapresa nel segno della valorizzazione e sostenibilità del nostro Paese: regioni e territori sono raccontati da una selezione di 40 itinerari che mettono in risalto le molteplici peculiarità culinarie, accompagnati dai migliori indirizzi di “Buona Cucina” e “Stanze Italiane” (le proposte a “misura d’uomo”), le “Camere e Cucine d’autore”, l’“Olimpo” dell’accoglienza e della ristorazione, insieme ad alcune segnalazioni di affittacamere, agriturismi e suggerimenti per una pausa veloce e non solo. Vengono consigliate anche botteghe enogastronomiche, cantine ed enoteche, acetaie, pasticcerie e forni, caseifici e aziende agricole per acquisti a chilometro zero che vanno a comporre i “migliori artigiani del gusto”, capaci di coniugare la tradizione locale con l’innovazione e l’attenzione verso il proprio territorio.

Alla valorizzazione dei territori fa riferimento anche l’indicazione dei paesi “Bandiera Arancione”: nella Guida, sono oltre 160 le strutture selezionate nelle piccole eccellenze dell’entroterra certificate dal Touring Club Italiano. Grande attenzione anche al tema della sostenibilità ambientale con una sezione dedicata, realizzata con Fondazione eV-Now! per la mobilità elettrica e Witaly, che evidenza l’impegno dei tanti operatori che stanno lavorando, già oggi, per un turismo più attento al territorio, dimostrando un ruolo attivo nella corsa all’elettrificazione finalmente intrapresa dal nostro Paese.

Focus - I premi della Guida “Alberghi e Ristoranti d’Italia 2023”

Premio Buona Cucina

Contrada Bricconi ad Oltressenda Alta (Bergamo), Indiniò a Raveo (Udine), Peposo a Pietrasanta (Lucca) e Le Carrube a Ostuni (Brindisi).

Premio Stanze Italiane

Manna Resort a Montagna (Bolzano), La Malà a Vernazza (La Spezia), The Student Hotel Florence Lavagnini a Firenze e Gallicantu Stazzo Retreat a Luogosanto (Sassari).

Premio Bike Hotel

Sporthotel Exclusive a San Vigilio di Marebbe (Bolzano), Riva del Sole Resort & Spa a Castiglione della Pescaia (Grosseto) e Leonardo Trulli Resort a Locorotondo (Bari).

Premio Art Hotel

La Maison de Dolphe a Brusson (Aosta), Martius Private Suites a Roma e Atelier Ines a Napoli.

Premio Top di domani

Laura Santosuosso (Fulgurances - L’Adresse a Parigi), Sara Scarsella (Sintesi ad Ariccia, Roma) e Francesca Barone (Fattoria delle Torri a Modica, Ragusa).

Premio per la Mobilità leggera by Askoll EVA

Casafilù a Ostuni (Brindisi) e Hotel Montemerlo a Savona.

Premio per l’Efficienza energetica by MatCavi

Hotel Montemerlo a Fetovaia (Livorno) e Starhotels E.c.ho a Milano.

Premio per il Maggior numero di punti di ricarica by Free To X

Hotel Torino Wellness and Spa a Diano Marina (Imperia) e Wiesenhof Garden Resort a San Leonardo In Passiria (Bolzano).

Premio per l’Energia rinnovabile by Hera Comm

Castello di Serragiumenta ad Altomonte (Cosenza) e Cantine Povero a Cisterna d’Asti (Asti)

Premio per il Design dell’area di ricarica by BMW Italia

Ca’ del Moro Wine Retreat a Grezzana (Verona) e Relais Bellaria Hotel & Congressi e Ristorante Corbezzoli a Bologna.

Premio eV-Chalet! per la cultura della sostenibilità by Motus-e

Santa Lucia Maccarese a Fregene (Roma) e Il Paluffo a Certaldo (Firenze).

