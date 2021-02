“Buttafuoco Storico Show”, quando il vino si mescola alla comicità per raccontarsi

Il vino che si mescola alla comicità per raccontare, tra aneddoti e battute di spirito, la sua storia e i progetti futuri: l’idea arriva dall’Oltrepò Pavese e dal suo vino bandiera, il Buttafuoco Storico, che il 9 febbraio festeggia i 25 anni del Club - nato nel 1996 per valorizzare la zona storica della denominazione Buttafuoco Doc, delimitata dai torrenti Versa e Scuropasso rievocati nel marchio privato e registrato regolamentato da un rigido - con uno show del celebre comico Andrea Pucci in diretta su Milano Pavia Tv (canale 89 del digitale terrestre, ore 21,10) e sui canali social del Club https://www.facebook.com/groups/605778322781134.



“Buttafuoco Storico Show”, questo il titolo della serata condotta dai giornalisti Stefano Calvi e Marzia Forni in cui si alterneranno sul palco i 16 produttori di Buttafuoco Storico https://www.buttafuocostorico.com/ (Carla Colombo, Colombi Francesco, Diana, Riccardi Luigi, Quaquarini Francesco, Poggio Rebasti, Piovani Massimo, Maggi Francesco, Giorgi Franco, Fratelli Giorgi, Fiamberti Giulio, Vitivinicola Calvi, Moscarino - Scuropasso, Il Poggio di Alessi Roberto, Piccolo Bacco dei Quaroni), interagendo con Andrea Pucci, per ripercorrere la storia del vino simbolo dell’Oltrepò Pavese, tra aneddoti, rivelazioni e testimonianze dirette, ma anche anticipare i progetti futuri del suo Club, oltre all’annuncio del nuovo presidente del Consorzio, che prenderà il posto di Marco Maggi, e il lancio della linea di bottiglie in edizione limitata (700 pezzi) dedicata all’anniversario n. 25, in vendita nelle migliori enoteche ed e-commerce d’Italia.



Le nuove etichette, disegnate per l’occasione, vedono protagonista il veliero dalle vele infuocate, simbolo della storia del vino e da decenni impressa sul collo delle bottiglie di Buttafuoco Storico a garanzia della loro autenticità. Oltre la bottiglia celebrativa, la linea limited edition sarà arricchita dal Chinato e da due grappe, la più tradizionale bianca e giovane e un’inedita invecchiata in legno, entrambe realizzate con le vinacce del Buttafuoco Storico.



“Il 25° compleanno del Club è un’occasione importante e abbiamo voluto creare un momento altrettanto speciale per celebrarlo, anche a distanza - spiega Marco Maggi, che, dopo i tre anni di mandato, da statuto, non si può ricandidare - questo evento televisivo in diretta nazionale, il primo interamente dedicato al Buttafuoco Storico, ci permetterà di festeggiare assieme a coloro che hanno sempre creduto nelle immense potenzialità di questo grande vino e di farlo conoscere ad un pubblico ancora più ampio, raccontando la qualità del nostro prodotto e la splendida terra in cui nasce”.

Copyright © 2000/2021