“Buy Wine” 2021, format business2business by Regione Toscana, solo on line

Troppe incertezze e difficoltà per farlo in presenza. Così “Buy Wine” 2021, format di grande successo lanciato da anni dalla Regione Toscana per connettere ai buyer del mondo le cantine del Granducato, soprattutto quelle più piccole, si sposta tutto in digitale, e si candida ad essere il “First Big digital Wine Business2Business”. Dalla mezzanotte di oggi alle ore 13 di mercoledì 3 marzo 2021 si aprono, dunque, le iscrizioni che saranno esclusivamente in modalità on line. Potranno fare la domanda di partecipazione, on line, le imprese singole o associate che producono e commercializzano vini Docg, Doc e Igt della Toscana, escluse le imprese che effettuano esclusivamente le fasi di imbottigliamento o di commercializzazione. Un chiaro intento, quello testimoniato da questo vincolo di partecipazione, nel voler premiare e sostenere in primis produttori che hanno investito nel vigneto di Toscana, nel territorio e nella sua agricoltura a più alto valore aggiunto.

L’evento, organizzato come sempre da Regione Toscana e PromoFirenze, prevede incontri business2business che saranno tutti in modalità online, su piattaforma informatica dedicata. Pur trattandosi dello stesso evento unitario, il business2business sarà diviso in tre aree, con date diverse, ognuna dedicata ad un diverso mercato: con 50 aziende per volta con tre focus su Europa (10-14 maggio, con focus su Unione Europea, Svizzera e Uk), Asia & Oceania (24-28 maggio, con Giappone, Corea del Sud, Cina, Australia, Taiwan, Hong Kong e Sud Est Asiatico) ed America (7-11 giugno con Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia e Perù). Saranno invitati 120 buyer esteri tra importatori, distributori, agenti, Gdo e Horeca, operanti nei mercati target, e ogni impresa avrà la possibilità di svolgere gli incontri business2business che si svolgeranno in modalità digitale sulla piattaforma dedicata all’evento e personalizzata.

Sarà possibile fare assaggi tramite l’invio ai buyer di campioni di vino: ciascun seller ammesso alla sessione di business2business dovrà mettere a disposizione una campionatura dei propri vini per invio ai buyers con i quali avrà appuntamento in agenda; la campionatura potrà contenere fino ad un massimo di 4 referenze, che saranno inviate ai buyer sotto forma di “vinotte”, ovvero “mini campioni” da 20 ml. Ogni buyer riceverà la stessa campionatura, non sarà possibile inviare diverse etichette a diversi destinatari. Il ritiro delle bottiglie di vino in azienda, il riconfezionamento e l’invio ai buyer sarà completamente a carico del progetto. La spiegazione dettagliata sarà illustrata in un seminario (lunedì 29 marzo, alle ore 15).

“La situazione è eccezionale - ha detto la vicepresidente della Regione Toscana e Assessora all’Agroalimentare Stefania Saccardi - e per questo ci volevano soluzioni innovative: il BuyWine 2021 sarà dunque il primo nella storia della Toscana ad essere organizzato on line. Abbiamo messo la tecnologia a disposizione delle imprese e dei buyer: anche in presenza della pandemia il nostro obiettivo rimane quello di sostenere, vorrei dire con caparbietà, il processo di internazionalizzazione delle aziende toscane. Si tratta non solo di resistere alle grandi difficoltà di questa fase, ma di essere pronti a ripartire con ancora maggiore forza”. “È importante tenere accesi i riflettori sulle grandi eccellenze vinicole regionali - ha detto Giuseppe Salvini, direttore di PromoFirenze e segretario generale Camera di Commercio di Firenze - il vino toscano è ambasciatore del nostro territorio e l’azione di marketing che genera potrà favorire anche l’attrattività turistica, quando il quadro sanitario sarà finalmente normalizzato”.

Copyright © 2000/2021