Camera con vista (sui filari): al primo posto della classifica Airbnb c’è la Toscana

Paesaggi contrassegnati da vigne, passeggiate tra i filari, degustazioni a portata di mano, o meglio, di bicchiere: questi i plus di chi prenota un alloggio selezionandolo nella “Categoria Vigneti” di Airbnb: dal momento del lancio, a maggio 2022, oltre 500.000 viaggiatori hanno fatto questa scelta nella piattaforma di prenotazioni più famosa del mondo. Tra le destinazioni più gettonate troviamo, in testa, la Toscana - con San Gimignano, Montepulciano e Greve in Chianti ai primi posti - seguita da Bardolino (Veneto), Pantelleria (Sicilia), Garda (Veneto), Vietri sul Mare (Campania), Bosa (Sardegna), Orvieto (Umbria) e Lazise (Veneto). Oggi la “Categoria Vigneti”, a poco più di un anno da quando è nata, conta ben 11.500 alloggi in Italia e oltre 160.000 nel mondo.

Molti di questi rappresentano piccoli lussi a prezzi accessibili: il costo medio di un alloggio, nei pressi di un vigneto in Italia, si aggira intorno ai 170 euro a notte. I dati Airbnb riportano anche che sono più frequenti i viaggi in coppia e in famiglia, che insieme arrivano al 65% delle prenotazioni totali. L’enoturismo rimane, dunque, una delle tendenze più amate nel nostro Paese, che, in Toscana, trova il suo territorio d’elezione: basti pensare che solo Montepulciano e la Valdichiana Senese registrano 2 milioni di presenze turistiche all’anno. “Non siamo certo stupiti di questo dato che, anzi, conferma quelle che sono le proiezioni di una stagione che è stata più che positiva dal punto di vista di presenze - commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi - con un turismo sempre più attento al rispetto del territorio e in cerca di quelle che sono le originalità che offriamo, tra cui naturalmente cantine uniche al mondo”.

Per i wine lovers, l’autunno è la stagione perfetta per immergersi tra i filari, e tra gli alloggi di Airbnb, nella “Categoria Vigneti”, la scelta è vastissima: dalla torre di un antico castello tra Siena a Firenze al dammuso a Pantelleria, dalla villa con torre colombaia nel cuore della Valpolicella ad un’insolita mini-casa a forma di botte nel Monferrato.

