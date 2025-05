Campagna Amica, Dominga Cotarella è la nuova presidente della Fondazione promossa da Coldiretti

Dominga Cotarella è la nuova presidente di Campagna Amica, la fondazione, promossa da Coldiretti, “per valorizzare l’agricoltura italiana, sostenendo la filiera corta, tutelando l’autentico made in Italy e incentivando un consumo alimentare consapevole attraverso un rapporto più immediato tra chi produce il cibo e chi lo consuma. Una realtà alla quale fa capo la più grande rete europea di vendita diretta dei prodotti agricoli, con circa 20.000 punti tra fattorie, mercati, agriturismi, ristoranti e orti urbani, dove ogni anno fanno la spesa 15 milioni di consumatori”, spiega Coldiretti.

“Grazie alle opportunità offerte dalla Legge di Orientamento, Campagna Amica ha rivoluzionato - ha spiegato Dominga Cotarella - in questi anni il rapporto dei cittadini con il cibo, grazie ad un fenomeno, quello dei mercati contadini, ormai entrato stabilmente nell’immaginario e nelle abitudini degli italiani. Un risultato reso possibile dal grande impegno profuso dai nostri agricoltori verso la qualità e la sostenibilità delle produzioni che offre grandi e nuovi margini di crescita sui quali abbiamo già iniziato a lavorare assieme al dg Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli”. Nata a Orvieto, figlia di Riccardo e Maria Teresa Cotarella, Dominga Cotarella è laureata in Scienze Agrarie all’Università della Tuscia e ricopre il ruolo di ad di Famiglia Cotarella, azienda tra le più importanti del vino italiano. Assieme alle cugine Marta ed Enrica Cotarella, ha fondato “Intrecci”, Accademia di alta formazione di sala, con lo scopo di formare “professionisti e manager di altissimo livello nel mercato del lavoro e della ristorazione”, e la Fattoria Tellus, una fattoria didattica inclusiva situata nel cuore dell’Umbria dove apprezzare la stagionalità dei prodotti e condividere la bellezza del gioco e dello sport all’aperto. Nel 2022 Dominga Cotarella è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

