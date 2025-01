Caramelle, una passione degli italiani: consumate da ben il 95% della popolazione del Belpaese

Più di 9 Italiani su 10 (95%) consumano caramelle e 1 su 3 (31%) lo fa almeno 3-4 volte a settimana. Il gusto di caramelle più amato dai connazionali è quello agli agrumi (44%), che si piazza in testa alla classifica dei sapori più apprezzati, seguito dalla menta forte o balsamica (39%) e dalla liquirizia (36%). Completano la “Top 5” dei gusti più desiderati il gruppo composto da “menta, eucalipto, anice”(34%) e dai frutti di bosco (27%). Lo rivela una recente indagine condotta da AstraRicerche, rilanciata da Unione Italiana Food, la primaria associazione in Italia per rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari e tra le prime in Europa, nel conto alla rovescia per la festa della Befana (6 gennaio).

Unione Italiana Food evidenzia che lo scorso anno quasi 1 italiano su 2 (44%) ha onorato la tradizione della Befana, facendo trovare a figli e nipoti la calza con i dolci, sulla base di una ricerca Bva Doxa, e per 4 italiani su 10 (40%), l’Epifania è la festa che viene maggiormente associata alle caramelle. Unione Italiana Food segnala, infine, che la tradizione della festa della Befana, secondo un’indagine Ipsos, è particolarmente sentita al Centro e al Sud dove lo scorso anno a fare un regalo per l’Epifania sono stati rispettivamente il 55% ed il 65% degli italiani, in confronto a quelli del Nord, dove la quota si ferma al 49%. Il trend è confermato dal fatto che Sicilia, Campania e Puglia sono le Regioni dove è più diffuso il consumo di caramelle in Italia.

