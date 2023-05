Caro-ragù, aumenta il prezzo del soffritto: +150% per le cipolle, +135% per il sedano

Il soffritto, preparazione-base di molti piatti della cucina italiana, in particolare del classico ragù, registra prezzi record: secondo le elaborazioni di Bmti (Borsa Merci Telematica Italiana), sui dati rilevati nel mercato all’ingrosso di Roma, appartenente alla rete Italmercati, emergono aumenti considerevoli per cipolle (+150%), sedano (+135%) e carote (118%). I tre vegetali, da sempre considerati “poveri”, si stanno dunque adeguando agli incrementi di altri prodotti come le patate, i finocchi e le verze, i cui prezzi, negli ultimi anni, sono triplicati. Svariate le cause: per le cipolle dorate, il caldo dell’estate 2022 ha rovinato il prodotto nostrano. Nei mercati è terminata la disponibilità di prodotto nazionale a favore del prodotto estero, portando così il prezzo in aumento del +150% sullo scorso anno. Un picco insolito si registra anche per i prezzi del sedano da costa verde e delle carote, la cui disponibilità è molto limitata a causa di un rallentamento della produzione determinato dalla temperatura ancora non elevata, soprattutto la notte. Rispettivamente, sul 2022, si rileva un incremento del +135,29% e del + 118,18%. Inoltre, per tutti e tre questi prodotti, bisogna considerare l’aumento dei costi dei materiali di imballaggio, in particolare la plastica, l’incremento dei costi delle fibre plastiche delle serre sotto cui vengono riparati i prodotti, e dei fertilizzanti.

