C’è un’Italia rurale sempre più green: 72 i Comuni premiati con le “Spighe Verdi 2023”

Un’Italia più green parte dai singoli territori: sono 72 le località rurali “Spighe Verdi” 2023, il programma per lo sviluppo rurale sostenibile della Fee - Foundation for Environmental Education rivolto ai Comuni che vogliono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. 12 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati, 14 le Regioni, dove le “Spighe Verdi” sono state assegnate. Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 12 “Spighe Verde”, davanti a Toscana (9), Marche e Calabria (8) .

Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema “Spighe Verde”, la fondazione Fee Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell’amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione . Tra gli indicatori presi in considerazione ci sono la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni. Questi sono solo alcuni degli indicatori che guidano il programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei Comuni italiani.

Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura spiega che “riconoscere alle aree rurali, con le loro imprese, il ruolo centrale nella gestione dei territori e per la conservazione della natura e del paesaggio è doveroso e giusto. Con “Spighe Verdi 2023” viene messo in evidenza il valore del lavoro degli agricoltori, sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, grazie anche all’innovazione e alle tecnologie in campo”.

Focus - Le 72 “Spighe Verdi 2023”

Piemonte: Alba, Bra, Canelli, Centallo, Castiglione Falletto, Cherasco, Gamalero, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo.

Toscana: Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole, Greve in Chianti, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello.

Marche: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Sirolo.

Calabria: Belcastro, Crosia, Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Sellia, Trebisacce

Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Ostuni, Troia

Umbria: Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi

Campania: Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Positano

Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Sabaudia

Veneto: Montagnana e Porto Tolle

Liguria: Lavagna e Sanremo

Abruzzo: Gioia dei Marsi e Tortoreto

Lombardia: Ome e Sant’Alessio con Vialone

Emilia-Romagna: Parma

Basilicata: Nova Siri

