Cena con vista, quando il panorama entra nel menu: una selezione di indirizzi da Nord a Sud

Ristoranti in cui la cena diventa teatro, dove il panorama si trasforma nel primo piatto della serata e dove ogni portata dialoga con lo scenario che si apre davanti agli occhi. Dall’azzurro del mare della Sardegna alle vette dell’Alto Adige, passando per laghi cristallini e colline ondulate, l’Italia è ricca di palcoscenici naturali che trasformano ogni tavola in un’esperienza emozionante, per le più belle cene con vista dell’estate, selezionate da WineNews.

In Alto Adige, immerso nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies, l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (Bolzano) è immerso in uno scenario naturale senza pari. Le immense vetrate del ristorante incorniciano le maestose Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco, e gli chef valorizzano le materie prime d’eccellenza fornite dai piccoli produttori locali, reinterpretando le ricette tradizionali altoatesine con influenze della cucina mediterranea e internazionale. La cucina a vista completa l'esperienza gastronomica in modo ancora più coinvolgente. Cenare a stretto contatto visivo con le Dolomiti significa contemplare uno dei paesaggi montani più belli al mondo, dove la natura regala panorami scenografici ad ogni stagione.

In Emilia Romagna, lo storico Hotel Nettuno di Villamarina dei Ricci Hotels di Cesenatico (Forlì-Cesena) apre lo sguardo ad una prospettiva unica e super romantica: la spiaggia si stende davanti agli occhi e il tramonto incendia di luce il mare, mentre si assaporano i piatti autentici del territorio. I prodotti freschissimi delle campagne locali e quelli del Podere La Fattoria di Canonica, cascinale ottocentesco della famiglia Ricci, contribuiscono ad arricchire le ricette, con vini genuini e olio extravergine di produzione propria. La vista sul mare Adriatico accompagna ogni portata, creando un’atmosfera unica.

L’Appennino emiliano fa invece da cornice, mentre il tramonto cede il passo a un cielo puntellato di stelle, al rooftop restaurant Alto di Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Modena). Sotto la guida dello Chef Mattia Trabetti, il ristorante (1 Stella Michelin) propone un’esperienza gastronomica raffinata con vista sulle colline appenniniche e sulla suggestiva Basilica della Beata Vergine del Castello. Il soffitto a moduli basculanti permette di cenare sotto lo spettacolo del cielo notturno. La filosofia culinaria si basa sulla valorizzazione dei produttori locali e su un approccio esperienziale che coinvolge tutti i sensi.

In Campania a Laghi Nabi, sul Litorale Domizio (Caserta), il ristorante Res - il gioiello gastronomico dell’Oasi Naturale - si apre sulle acque scintillanti dei laghi. Guidato dall'Executive Chef Giuseppe Voto e dal maître Mario D'Alterio, propone una cucina che celebra il territorio con ingredienti a chilometro zero: olio dalle colline circostanti, miele prodotto dalle api locali, lavanda coltivata nei campi recuperati dell’Oasi. La sala principale è preceduta da La Serra, un giardino interno con agrumi che anticipa l’esperienza culinaria immersa nella natura e nella quiete del lago.

In Sardegna le ampie vetrate del ristorante à la carte Aquadulci, a Chia (Cagliari), si aprono su un giardino punteggiato da palme, ulivi e bouganville a pochi passi dalla spiaggia di Su Giudeu, considerata tra le più belle della regione. Qui, sotto un cielo trapuntato di stelle, si degustano le eccellenze sarde: dall’aragosta di Sant’Antioco ai pomodori Camona di Pula, dal prosciutto di Villagrande alla bottarga di Cabras. La serata si conclude con una passeggiata a piedi nudi sulla sabbia fine, cullati dal suono delle onde.

Immerso in una delle location più spettacolari dell’isola, al Phi Beach di Baja Sardinia l’universo sensoriale di Dom Pérignon incontra le creazioni degli chef Giancarlo Morelli e Livio Pedroncelli: Moët Hennessy Italia accompagnerà anche quest’estate brindisi e cene memorabili con una selezione dei suoi migliori vini e Champagne. Esperienza unica al “Dom Pérignon Prestige Table”, concepito per offrire un’esperienza gastronomica intima per un massimo di 10 persone (solo su prenotazione).

