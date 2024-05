Champagne sì, ma “ecologicamente” impegnato: a Cannes le celebrities brindano con Telmont

La Francia non può fare a meno dello Champagne, e le star di Hollywood non possono esimersi dall’impegno per l’ambiente: la quadratura del cerchio sono le bollicine “ecologicamente” impegnate di Telmont, griffe che nel 2025 otterrà per il 100% dei suoi vigneti la certificazione biologica, protagoniste assolute dei brindisi del “Festival di Cannes” (14-25 maggio), uno degli eventi di riferimento del cinema mondiale, giunto alla sua edizione n. 77. Ma sulla Croisette c’è anche un’incursione tutta made in Italy, con le bollicine firmate Maia Wine, presenti al Padiglione Italiano del Cinema.

Numerose le azioni rivolte alla sostenibilità di Telmont - che vede tra i suoi investitori Leonardo Di Caprio (da sempre protagonista di battaglie ambientaliste) - dall’eco-progettazione della bottiglia e del packaging alla valorizzazione delle fonti energetiche Green, fino all’eliminazione del trasporto aereo.

Nel corso del Festival, diverse annate di Telmont saranno proposte ai numerosi party e feste, mentre la griffe beneficia dell’influenza internazionale di Cannes per portare avanti il suo progetto “In the Name of the Earth”. “È un grande onore per Telmont essere presente nuovamente a Cannes quest’anno - dichiara Ludovic du Plessis, presidente di Telmont - questa partnership significa molto per noi, perché il nostro impegno condiviso per l’ambiente ci unisce e ci invita ad agire insieme, nel nome della Terra”.

Non manca un’incursione delle bollicine made in Italy, in un’edizione in cui la presenza del nostro Paese è particolarmente rilevante, con l’attore Pierfrancesco Favino in qualità di giurato: il Prosecco Doc firmato Maia Wine sarà protagonista dei brindisi al Padiglione Italiano del Cinema, nell’iconico Hotel Barriere Le Majestic, e al Padiglione Americano, allestito al Palais des Festivals et des Congrès. “Il mondo del cinema appartiene al Dna del nostro Paese, come lo stile, il gusto, il design e la capacità di emozionare il pubblico. L’italianità è anche capacità di raccontare storie che possano coinvolgere il consumatore attraverso le nostre eccellenze” afferma Angelo Lella, co-founder e marketing manager di Maia Wine.

Copyright © 2000/2024