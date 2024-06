É Disfrutar di Barcellona il n. 1 della “The World’s 50 Best Restaurants 2024”

É Disfrutar di Barcellona - ristorante “iconoclasta” gestito dal trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, caratterizzato da una cucina di matrice mediterranea, ma profondamente sorprendente e innovativa - il n. 1 della super classifica mondiale “The World’s 50 Best Restaurants 2024”, by S. Pellegrino & Acqua Panna, che ogni anno mette in fila il gotha della ristorazione mondiale. Gli italiani presenti nell’ambitissima lista sono quattro: Lido 84 dello chef Riccardo Camanini (1 stella Michelin) a Gardone Riviera, Reale dello chef Niko Romito (3 stelle Michelin) a Castel di Sangro, Piazza Duomo dello chef Enrico Crippa (3 stelle Michelin) ad Alba, con la famiglia Ceretto, e Uliassi dello chef Mauro Uliassi (3 stelle Michelin) a Senigallia. Ma tra le posizioni da 51 a 100, svelate nei giorni scorsi, si sono piazzati anche i tristellati Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo, al n. 51, e l’Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico, in Italia, al n. 52, new entry più alta in questa parte della classifica. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta, ieri sera, a Las Vegas, ha premiato i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 Paesi in cinque continenti. Disfrutar, che prende il posto del Central di Lima (Perù), in vetta nell’edizione 2023, è seguito sul podio da Asador Etxebarri di Atxondo, al n. 2, e da Table by Bruno Verjus a Parigi, al n. 3.

La classifica di “The World’s 50 Best Restaurants 2024” è votata da 1.080 esperti internazionali nel settore della ristorazione e da esperti gourmet itineranti che compongono la “The World’s 50 Best Restaurants Academy”. Con un’eguale presenza di donne e uomini, l’Academy comprende 27 regioni diverse in tutto il mondo, ognuna delle quali conta 40 membri, incluso un Academy Chair. Nessuno sponsor legato all’evento interferisce nel processo di votazione e la società di consulenza Deloitte verifica in modo indipendente la classifica, garantendo l’integrità e l’autenticità del processo di voto e dei risultati svelati.

Disfrutar, che è stato nominato “The Best Restaurant in Europe” e “The World’s Best Restaurant 2024”, è conosciuto per le sue tecniche innovative e per l’eccellenza dei suoi ingredienti, che si traducono in un’esperienza che scardina in modo del tutto inaspettato i tradizionali canoni di un ristorante fine dining. Il menu degustazione è caratterizzato da un’identità mediterranea in cui si innestano sapori all’avanguardia, per offrire una cucina contemporanea e audace, capace di sorprendere.

Tra i premi speciali assegnati nel corso dell’evento a Las Vegas, quello a Mitsuharu “Micha” Tsumura, lo chef proprietario del Maido a Lima, che ha vinto l’ “Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2024”, l’unico premio votato dai colleghi del settore, grazie al suo impegno nel portare il Perù sul palcoscenico gastronomico mondiale, come dimostra la posizione del Maido nel 2023 al n.1 nella classifica “Latin America’s 50 Best Restaurants”. Lo chef e ristoratore australiano Neil Perry è stato premiato con il “Woodford Reserve Icon Award”: tra i suoi ristoranti i leggendari Rockpool Bar & Grill, Rosetta e Spice Temple, oltre al suo ultimo progetto, Margaret, a Sidney. Perry è probabilmente lo chef più influente del suo Paese ed è conosciuto per le sue interpretazioni visionarie della cucina australiana e asiatica contemporanea. La pasticcera Nina Métayer, basata a Parigi, è stata nominata “The World’s Best Pastry Chef 2024”: le sue creazioni scultoree hanno attirato l'attenzione del mondo intero e il suo lavoro sta ispirando una nuova generazione di pasticceri.

Il “Beronia World’s Best Sommelier Award” è stato assegnato a Pablo Rivero, sommelier e proprietario del Don Julio di Buenos Aires, noto per la sua promozione di vini locali e per i suoi accurati abbinamenti con i prodotti della regione.

Il ristorante Nobelhart & Schmutzig (n. 43) di Berlino è stato proclamato vincitore del “Sustainable Restaurant Award”, per la sua inflessibile difesa nel promuovere le politiche agricole migliori e per il suo ruolo di portavoce dei produttori.

Il ristorante Wing (n. 20) da Hong Kong è stato premiato con l’ “Highest New Entry Award 2024”, e The Chairman (n. 26) - sempre a Hong Kong - si è aggiudicato l’ “Highest Climber Award 2024”, perché è salito di 24 posizioni rispetto alla classifica del 2023. William Drew, direttore editoriale di “The World’s 50 Best Restaurants”, commenta: “quest'anno il mondo dell’alta gastronomia celebra una classifica veramente globale che comprende i ristoranti di 26 Paesi, dimostrando che il desiderio per la varietà e l’eccellenza nel settore dell’ospitalità non mostrano segni di cedimento”.

I ristoranti che sono arrivati in vetta alla classifica, fin dalla prima edizione, sono stati El Bulli (2002, 2006-2009), The French Laundry (2003-2004), The Fat Duck (2005), Noma - location precedente (2010-2012, 2014), El Celler de Can Roca (2013, 2015), Osteria Francescana (2016, 2018), Eleven Madison Park (2017), Mirazur (2019), Noma - location attuale, (2021), Geranium (2022) e Central (2023).

Focus - The World’s 50 Best Restaurants 2024”, la classifica completa

1 Disfrutar - Barcellona

2 Asador Etxebarri - Atxondo

3 Table by Bruno Verjus - Parigi

4 Diverxo - Madrid

5 Maido - Lima

6 Atomix - New York

7 Quintonil - Città del Messico

8 Alchemist - Copenhagen

9 Gaggan - Bangkok

10 Don Julio - Buenos Aires

11 Septime - Parigi

12 Lido 84 - Gardone Riviera

13 Trèsind Studio - Dubai

14 Quique Dacosta - Dénia

15 Sézanne - Tokyo

16 Kjolle - Lima

17 Kol - Londra

18 Plénitude - Parigi

19 Reale - Castel di Sangro

20 Wing - Hong Kong

21 Florilège - Tokyo

22 Steirereck - Vienna

23 Sühring - Bangkok

24 Odette - Singapore

25 El Chato - Bogotá

26 The Chairman - Hong Kong

27 A Casa do Porco - São Paolo

28 Elkano - Getaria

29 Boragó - Santiago

30 Restaurant Tim Raue - Berlino

31 Belcanto - Lisbona

32 Den - Tokyo

33 Pujol - Città del Messico

34 Rosetta - Città del Messico

35 Frantzén - Stoccolma

36 The Jane - Anversa

37 Oteque - Rio de Janeiro

38 Sorn - Bangkok

39 Piazza Duomo - Alba

40 Le Du - Bangkok

41 Mayta - Lima

42 Ikoyi - Londra

43 Nobelhart & Schmutzig - Berlino

44 Mingles - Seoul

45 Arpège - Parigi

46 SingleThread - Healdsburg

47 Schloss Schauenstein - Fürstenau

48 Hiša Franko - Kobarid

49 La Colombe - Città del Capo

50 Uliassi - Senigallia

