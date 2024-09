Torna a Roma il corso per diventare Evologo, il “super-esperto” di olio

Un esperto dell’olio a 360 gradi, altamente qualificato, capace di lavorare nelle aziende olivicolo-olearie, nei frantoi ad alta tecnologia, nei consorzi di tutela, nelle associazioni di categoria e nelle agenzie di commercio; che possieda non solo conoscenze e capacità tecniche, ma possa occuparsi anche di comunicazione e marketing e svolgere attività di consulenza e di rappresentanza istituzionale nel mercato interno ed internazionale, in un comparto che svolge un ruolo-chiave nell’agricoltura made in Italy. Si tratta dell’Evologo, una nuova figura professionale per la quale la Fondazione Its Academy Agroalimentare, con il sostegno della Regione Lazio, ha istituito uno specifico corso di formazione a Roma: biennale e gratuito, è riservato a 25 studenti selezionati.

Dopo il successo delle prime due edizioni ed in seguito alla grande richiesta da parte delle aziende, al via l’edizione n. 3 di questo corso, una novità assoluta nel panorama formativo. La nuova figura professionale di “Tecnico Superiore in management del settore olivicolo oleario” è volta a valorizzare e promuovere i principali prodotti della filiera olivicolo-olearia, l’olio d’oliva e le olive da tavola e sviluppare proposte di oleoturismo. Tra i suoi compiti anche quello di orientare le scelte aziendali nella gestione agronomica degli oliveti, nell’estrazione di olio extravergine di oliva, nella produzione di olive da mensa, nella valorizzazione dei prodotti e dei servizi, come ad esempio quelli di accoglienza e oleoturismo. Al termine del corso si consegue il “Diploma di Specializzazione per le Tecnologie Applicate” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. Oltre al diploma vengono rilasciati il patentino fitosanitario, il certificato di idoneità all’assaggio di oli di oliva vergini ed extravergini, il certificato Haccp, l’attestato di sicurezza sul lavoro, l’attestato sulla potatura e l’attestato di idoneità all’assaggio delle olive da tavola.

