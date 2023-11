Chi è il miglior critico di vino del mondo? “The Best Wine Critic of the World” al via

Con i loro voti e i loro giudizi sono in grado non solo di orientare i gusti dei wine lover di tutto il mondo, ma, soprattutto, il mercato del vino internazionale, decretando la fortuna (o la sfortuna) delle etichette in commercio: i critici enologici svolgono un ruolo di primo piano nel settore, e alcuni di loro sono considerati veri e propri punti di riferimento a livello mondiale. Da James Suckling a Jancis Robinson, da Jeb Dunnuck ad Antonio Galloni, passando per Luca Gardini e Ian d’Agata (unici italiani in gara), ci sono tutti i nomi più importanti in gara per il titolo di “The Best Wine Critic of the World” promosso da Tastingbook, che si definisce la “più grande piattaforma mediatica sul vino del mondo, creata da migliaia di professionisti e aziende vinicole”. Sono 39 i finalisti in lizza per l’edizione 2024: le votazioni sono aperte e chiunque può esprimere la propria preferenza per quello che ritiene il critico più affidabile e influente al mondo. Il migliore sarà proclamato il 31 gennaio 2024.

Il miglior critico enologico del mondo è stato scelto, per la prima volta, nel 2017, con l’elezione di James Suckling. La rosa dei candidati finalisti viene scelta ogni anno dai professionisti di Tastingbook - wine merchant, importatori, produttori e sommelier di tutto il mondo - selezionandoli da una lista di 115 nomi. Per qualificarsi nella short list, un critico deve ricevere almeno 200 voti: arrivare a questo step, dunque, è già un risultato significativo ed un riconoscimento importante da parte di altri professionisti del settore vinicolo. Nel 2022 Luca Gardini era stato eletto “miglior critico del mondo sul vino italiano” , un risultato importante che lo ha proiettato nel gotha della critica mondiale.



Focus - “The Best Wine Critic of the World” 2024: i 39 finalisti

Tim Atkin

Antonio Galloni

Allen Meadows

Jeannie Cho Lee

Lisa Perrotti-Brown

Jancis Robinson

Erin Larkin

James Suckling

Andrew Caillard

Michel Bettane

Jeb Dunnuck

Axel Probst

Markus Del Monego

James Halliday

Stuart Pigott

Neal Martin

Jeff Leve

Richard Juhlin

Julia Harding

Peter Moser

Andrew Jefford

Essi Avellan

Jeremy Oliver

Huon Hooke

James Laube

Debra Meiburg

José Peñin

Izak Litwar

Ian D’Agata

Philippe Gaillard

Natalie MacLean

Luca Gardini

Christer Byklum

Matt Kramer

Richard Hemming

Stephen Tanzer

James Molesworth

Jean-Marc Quarin

Jamie Goode

