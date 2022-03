Luca Gardini è il miglior critico del mondo sul vino italiano. A dirlo “Tastingbook.com”

Luca Gardini è il miglior critico del mondo sul vino italiano, mentre Jeb Dunnuck, Jancis Robinson e James Suckling, sono i migliori critici di vino al mondo in assoluto, secondo la “The Best Wine Critic of the World Competition” di Tastingbook.com, concorso promosso da quella che si definisce la “più grande piattaforma mediatica e comunità social del vino, di cui si fidano migliaia di professionisti del vino e cantine di tutto il mondo ”. Ad eleggere i migliori critici sono stati ben 314.126 voti on line, che hanno messo in ordine la “Top 30”, nata dalla short list creata con segnalazioni spontanee da parte di wine merchant, importatori, produttori e sommelier di tutto il mondo.

“Sono veramente orgoglioso di questo riconoscimento che premia il lavoro svolto negli ultimi anni per mantenere il mio blog www.gardininotes.com indipendente, sempre aggiornato e accessibile a tutti”, ha commentato sulla sua pagina Facebook Luca Gardini. Che, come detto, incoronato come “The Best Italy Wine Critic of the World”, si posiziona al n. 16 della “top 30”, unico italiano, in un classifica che, ai piedi del podio, vede nomi celebri della critina enoica internazionale come Neal Martin, Antonio Galloni, Jeannie Cho Lee, Allen Meadows, James Halliday, Stephen Tanzer e Michel Bettane, per fermarci alla top 10. Tra i migliori, in posizione n. 38, anche il critico italo-canadese, e grande esperto di vini italiani, Ian d’Agata.

Ma Tastingbook.com promuove anche la sua classifica dei 100 migliori vini: al top, nel 2022, il mito Sassicaia della Tenuta San Guido, annata 2016, con 81 punti, davanti Château Ducru-Beaucaillou, griffe di Bordeaux, con le annate 2009 e 2019 a 50 punti, e al Redigaffi 2015 di Tua Rita, altra perla del vino italiano e di Toscana, con lo stesso punteggio.

Focus - La “Top 30” ed i premi speciali della “The Best Wine Critic of the World Competition” di Tastingbook.com

1 - Jeb Dunnuck

2 - Jancis Robinson MW

3 - James Suckling.

4 - Neal Martin/BWW2022 - Best Bordeaux Wine Critic of the World

5 - Antonio Galloni

6 - Jeannie Cho Lee MW

7 - Allen Meadows / BWW2022 - Best Burgundy Critic of the World

8 - James Halliday

9 - Stephen Tanzer

10 - Michel Bettane

11 - James Molesworth

12 - James Laube

13 - Tim Atkin MW

14 - Markus Del Monego MW/BWW2022-Best Germany Wine Critic of the World

15 - Richard Juhlin

16 - Luca Gardini/BWW2022 -Best Italy Wine Critic of the World

17 - Jeff Leve

18 - Axel Probst/BWW2022 - Best Port Wine Ctitic of the World

19 - Andrew Caillard MW

20 - Julia Harding MW.

21 - José Peñin

22 - Andrew Jefford

23 - Peter Moser

24 - Izak Litwar

25 - Stuart Pigott

26 - Oz Clarke

27 - Huon Hooke

28 - René Gabriel

29 - Jean-Marc Quarin

30 - Richard Hemming MW

Copyright © 2000/2022