Ci sono i costi alimentari tra le principali preoccupazioni per il futuro, per il 29% degli italiani

Nonostante l’andamento dei prezzi appaia adesso sotto controllo, il 29% degli italiani continua a indicare l’incremento dei costi dei beni alimentari tra le principali preoccupazioni per il futuro, e il 23% teme la recessione (contro il 13% della media europea). Un timore che continua ad orientare le scelte effettuate tra gli scaffali dei punti vendita, contrassegnate dalla ricerca di convenienza. Per quanto riguarda le migliori performance sugli scaffali, nei primi 4 mesi del 2025 vincono mango, avocado e prodotti che facilitano il consumo, come la basi per pizza e i piatti pronti. É quanto emerge da Linkontro (edizione n. 40), l'evento sul mondo del Largo Consumo promosso da NielsenIq, tra le società di consumer intelligence leader a livello mondiale.

Secondo i dati, nella memoria dei consumatori rimane impresso l’effetto inflattivo che ha imposto un costo maggiore della spesa del 22% nel periodo 2025 versus 2019. Gli analisti sottolineano che nei primi quattro mesi del 2025, l’indice di inflazione nel Largo Consumo Confezionato (Lcc) viene rilevato intorno al +1% a Totale Italia Omnichannel, per raggiungere quota +0,8% ad aprile 2025. L’andamento però - sottolinea lo studio di mercato - non coinvolge tutte le categorie di prodotti: caffè, cioccolato, burro e salmone fresco registrano una crescita maggiore nel loro prezzo a parità di quantità acquistate.

Stando alle rilevazioni di Niq, a trainare la performance del largo consumo, nei primi 4 mesi del 2025, è il reparto del Fresco, con la frutta e la verdura che segnano un +7,9% a valore (+4,4% nel 2024). Anche per le carni, con la macelleria e la polleria, il saldo è positivo: +5,6% a valore. I prodotti del food confezionato si attestano a +4,1%. Più nello specifico, tra le categorie in forte crescita si trovano il mango, con un +114,3% nel trend a volume; l’avocado con un +47% e i semi, +32,2%. Nelle scelte di acquisto degli italiani si ritrova anche la ricerca di servizio, con prodotti facili da preparare che semplificano il consumo: è il caso delle basi per la pizza (60,3%), dei piatti pronti vegetali (+15,6%) e anche dei surgelati vegetali (+11,9%).

Il Largo Consumo si conferma uno dei settori portanti dell’economia italiana: nel 2024 ha raggiunto la quota di 137,5 miliardi di euro di spesa ad opera delle famiglie italiane (+1,9% rispetto al 2023). Il Largo Consumo Confezionato raggiunge invece un valore di mercato pari a 98,2 miliardi di euro (+1,9% rispetto al 2023). I primi 4 mesi del 2025 maturano oltre 45 miliardi di euro di fatturato a totale negozio, dei quali più di 32 miliardi di euro nel Largo Consumo Confezionato. Un rilancio, dunque, che arriva dopo le diverse sfide che il settore è stato chiamato ad affrontare nel periodo 2019-2023: tra tutte, la pressione inflattiva che ha causato la riduzione dei volumi, anche se inferiore rispetto alle attese, nel corso del biennio 2022-2023 (rispettivamente del -0,3% e del -1,7%).

“Stiamo rilevando dei segnali positivi provenienti dal mercato, con performance promettenti che caratterizzano tutto il settore della grande distribuzione e del largo consumo confezionato - spiega Enzo Frasio, ad Niq Italia - la ripresa dei volumi e la conquista di quote di spesa indicano che il carrello delle famiglie, in Italia, rimane una voce prioritaria nel budget mensile. Nonostante il calo del potere d’acquisto delle famiglie a cui abbiamo assistito negli ultimi cinque anni, i consumatori tricolore nel 2025 sono disposti a rinunciare ad altre spese mensili, come le uscite fuori casa, l’acquisto di altre categorie del non alimentare. Stiamo entrando nell’era del Next Normal, dove l’espansione nel Largo Consumo potrà essere supportata da una maggiore collaborazione nella filiera, miglioramento dell’efficienza e conoscenza ancora più approfondita dei clienti. Questa combinazione di fattori offrirà l’opportunità di crescita e ulteriori accelerazioni del settore”.

