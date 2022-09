“Cigar Trophy” 2022: L’Antico Toscano è il “Best Cigar Other Countries”

Il miglior sigaro al mondo parla toscano: il sigaro Antico Toscano è stato eletto “Best Cigar Other Countries”, premio assegnato durante la “Cigar Trophy Award Ceremony” 2022 - nata nel 1998 su iniziativa del “Cigar Journal” - di scena a Dortmund, in Germania. “Questo è un ulteriore riconoscimento - ha commentato Stefano Mariotti, ad Manifatture Sigaro Toscano - per tutte le persone che sono dietro a questo successo: partendo dalla nostra filiera e dai nostri coltivatori a tutti i colleghi di MST e ai nostri partner che distribuiscono il sigaro Toscano nel mondo. Ovviamente un ringraziamento particolare va a tutti i consumatori che hanno dato al sigaro Antico Toscano la loro preferenza, premiando così una qualità tutta italiana, raggiunta grazie al controllo della materia prima e a una ricetta immutata nel tempo: solo tabacco Kentucky naturale al 100% e acqua, fermentazione e stagionatura. Una ricetta tramandata negli ultimi duecento anni, della quale Manifatture Sigaro Toscano è l’unico custode”.

Copyright © 2000/2022