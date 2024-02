Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, un “tesoro” da 60 milioni di euro di valore al consumo

Una filiera da 20.000 tonnellate di produzione certificata, di cui il 20% destinate alla trasformazione, e 170 operatori in grado di generare 60 milioni di euro di valore al consumo. Sono i numeri, forniti da Csqa certificazioni, della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, una delle eccellenze di una regione come la Calabria che, in ambito food, può vantare 21 prodotti Dop Igp per un valore economico pari a 30 milioni di euro di valore alla produzione generato dal lavoro di 1.634 operatori (dati Rapporto Ismea-Qualivita 2023).

Molto apprezzata già nel Medioevo e nel Rinascimento, la Cipolla Rossa di Tropea si caratterizza per la sua dolcezza ed è impiegata in numerose preparazioni, dalle insalate agli antipasti, dalle marmellate fino ai sughi, solo per citare qualche esempio. Dal 2008 il Consorzio di tutela Cipolla Rossa di Tropea salvaguardia e valorizza questa eccellenza con attività in diversi campi con l’obiettivo far crescere la filiera e portare valore a tutti gli operatori, dai produttori ai confezionatori. Per il prossimo futuro sono pronte a partire attività di promozione legate ai bandi europei “Agrip”, anche in collaborazione con altri prodotti ortofrutticoli calabresi e italiani Dop Igp, e soprattutto progetti di ricerca indirizzati alla sostenibilità e alla soluzione delle criticità legate ai cambiamenti climatici. E, intanto, è arrivata una conferma: l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (Icqrf) dei Prodotti Agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha rinnovato per i prossimi tre anni l’autorizzazione a Csqa ad effettuare i controlli per l’Indicazione Geografica Protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria.

“Nell’era dell’intelligenza artificiale, anche nella delicata fase dei controlli - sono le parole di Giuseppe Laria, presidente del Consorzio - è necessario cercare di garantire tempestività e precisione nella rilevazione dei dati di certificazione, di produzione e vendita. Grazie all’impegno di Csqa avremo a breve l’informatizzazione immediata, su piattaforma online, delle diverse operazioni inerenti il sistema di controllo. Si potrà quindi disporre in tempo reale, per ogni soggetto operante nell’area Igp, delle quantità certificate in fase di produzione e vendita”.

