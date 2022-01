“Cloud Bread”, “Whipped coffee” e “Pancake Cereal” sul podio dei “FoodTok”

Tra tutti i social, TikTok, il più popolare tra giovani e giovanissimi, non è forse il più adatto per farsi una cultura culinaria, conoscere nuovi piatti o imparare a cucinarli. Eppure, nel 2021, le visualizzazioni dei video - inferiori al minuto - accompagnati dall’hashtag #TikTokFood, hanno raggiunto la cifra mirabolante di 43 miliardi, tra ricette, trucchi e challenge. Alcuni dei quali - meglio conosciuti come “FoodTok” - sono diventati assolutamente virali e capaci di influenzare consumi ed acquisti di milioni di persone, ma anche di avvicinare tantissimi ragazzi alla cucina. In cima alla top ten dei video di cucina più popolari su TikTok, svelata dal portale “Magnet”, c’è il “Cloud Bread”, un pane soffice, dolce, a volte colorato, a base di albumi, zucchero e amido di mais capace di raggiungere i 3,3 miliardi di visualizzazioni. Al secondo posto, con 2,4 miliardi di visualizzazioni, il “Whipped coffee”, una crema al caffè solitamente servita con latte e ghiaccio. Al terzo i “Pancake cereal”, mini pancake da gustare con il latte come se fossero cereali (1,6 miliardi di views).

Al quarto posto il “Frozen honey”, né più né meno di ciò che ci si aspetterebbe: miele congelato con zuccherini e quant’altro, che diventa una sorta di lecca lecca fatto in casa (1,6 miliardi di visualizzazioni). Al quinto posto i “Dalgona candy”, biscotti coreani resi celebri dalla fortunata serie Netflix “Squid Games” (1,4 miliardi di views). Al sesto posto la “Feta Pasta”, ricetta non proprio ortodossa, in cui il formaggio greco fonde in forno con i pomodorini, prima di incontrare la pasta in un connubio assolutamente “credibile” (1,1 miliardi di visualizzazioni). Al settimo posto la “Ice-cream cake”, di volta in volta una torta con il gelato o una torta di gelato, dipende dalla declinazione del “tiktoker” (1,1 miliardi di views). All’ottavo posto i “Nature’s cereal”, non propriamente una ricetta, trattandosi essenzialmente di una bowl di frutta e latte di cocco, niente di più (933 milioni di visualizzazioni). Al nono posto i “Baked Oats”, dolci a base di avena cucinati in mille modi diversi (929 milioni di views). Al decimo posto i “Tanghulu”, frutta caramellata (740 milioni di visualizzazioni).

