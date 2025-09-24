Co-marketing: AB InBev (con le sue birre iconiche) e Netflix annunciano una partnership globale

I brand di birra più iconici del mondo si alleano con uno dei servizi di intrattenimento più popolari a livello globale: è stata appena annunciata la partnership tra AB InBev (che nel suo portafoglio racchiude oltre 500 marchi di birra, tra cui Bud, Corona, Beck’s, Stella Artois, Leffe e molte altre) e Netflix, rivolta a campagne di co-marketing che prenderanno vita attorno ad alcuni dei titoli più popolari, tra cui “The Gentleman” dal Regno Unito, “Brasil 70 - A Saga do Tri” dal Brasile, “Culinary Class Wars” dalla Corea del Sud. La collaborazione pluriennale includerà attivazioni rivolte ai consumatori, integrazioni nei contenuti, packaging in edizione limitata, promozioni digitali e molto altro.

AB InBev e Netflix condividono la capacità di unire le persone intorno a passioni comuni come sport, cibo, musica e comicità. Insieme, le due realtà daranno vita a esperienze per i fan in età legale per il consumo di alcol in tutto il mondo e si connetteranno con il pubblico. Si tratta di una collaborazione senza precedenti per ampiezza e portata delle attivazioni. Netflix e AB InBev collaboreranno inoltre a campagne co-branded legate agli eventi live di Netflix e ad alcuni dei più grandi eventi globali, come la Coppa del Mondo Femminile 2027.

“Lo streaming è un’esperienza sociale e condivisa nella vita delle persone, è un’occasione in cui birra e intrattenimento si incontrano - afferma Marcel Marcondes, Global Chief Marketing Officer di AB InBev, che conta 144.000 dipendenti in quasi 50 Paesi in tutto il mondo e nel 2024 ha registrato ricavi per 59,8 miliardi di dollari - questa partnership rappresenta un’opportunità per i nostri brand di creare esperienze più profonde con i consumatori e più momenti di cheers mentre guardano i contenuti che plasmano la cultura”.

“Siamo sempre alla ricerca di modalità creative per rafforzare il nostro brand e connetterci con i fan, alimentando la passione che nasce dai nostri grandi show, film e imperdibili eventi live - spiega Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix - la popolarità dei nostri titoli ci permette di inserirci nello Zeitgeist culturale come pochi altri riescono a fare, e una partnership di rilievo può rafforzare ancora di più questo impatto. Siamo davvero entusiasti di sviluppare insieme ad AB InBev campagne capaci di catturare l’attenzione, uniche, divertenti e creative quanto i contenuti che sosteniamo”.

