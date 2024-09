Con due Gran Medaglie d’Oro e 21 “Gold”, l’Italia protagonista della Spirits Selection n. 26

Con due Gran Medaglie d’Oro, 21 Medaglie d’Oro e 36 Medaglie d’Argento, su 59 spiriti presenti, l’Italia conferma la propria statura di produzione importante del settore anche nella Spirits Selection n. 26, di scena a Renhuai, in Cina, sotto l’egida del Concours Mondial de Bruxelles. Il Belpaese torna a casa con il 30% dei prodotti premiati, tra cui 2 Gran Medaglie d’Oro per il “Trofeo Rivelazione Grappa” (Grappa Riserva invecchiata in botti da rum della Distilleria Sibona) e il “Trofeo Rivelazione Amaro” (all’Amaro “Formidabile” della Distilleria Pallini), in uno degli eventi di riferimento per la categoria, che ha visto una una degustazione alla cieca di 2.754 campioni provenienti da 62 Paesi. Ancora una volta, il Concorso si è rivelato un indicatore delle ultime tendenze nel mondo degli spirits, da sempre molto dinamico. Per le altre nazioni, la Scozia ha brillato con il 57% dei prodotti premiati e 21 medaglie, quasi il doppio del numero di medaglie vinte nell’edizione 2023. Ottima prestazione da parte della Bolivia, nazione emergente ma dai risultati interessanti negli spiriti, con quasi la metà dei suoi prodotti presentati premiati (8 medaglie, tra cui una Gran Medaglia d’Oro). Nella categoria “Rivelazione No/Low” si è distinta la bevanda analcolica Maïa Fleur de Sureau 0%

Focus - “Spirits Selection”, le due Gran Medaglie d’Oro dell’Italia

“Revelation Grappa” - Gran Medaglia d’Oro alla Grappa Riserva invecchiata in botti da rum di Distilleria Sibona (Piemonte)

“Revelation Amaro” - Gran Medaglia d’Oro all’Amaro “Formidabile” di Pallini (Lazio)

Focus - “Spirits Selection”, le 21 Medaglie d’Oro dell’Italia

Sassolino di Roteglia 1848 (Emilia - Romagna) - liqueur

Amaro Amaronna alle erbe officinali e oli essenziali di Famiglia Bruccoleri (Sicilia) - bitter

Civico 10 Vermouth di Torino Rosso Superiore - Distilleria Sibona (Piemonte) - vermouth/aromatized wine

Amaranca Lavicum Extra Strong - Romeo Vini (Sicilia) - bitter

Amaro Don Ernesto 2023 - Antica Pasticceria Pesce 1896 (Campania) - bitter

Grappa di Traminer Riserva 18 Mesi - Nannoni Grappe (Toscana) - grappa

Monte Carlo Vermouth Rosso - Maison Eugène René (Piemonte) - vermouth/aromatized wine

Villa Cordevigo Gin - Vigneti Villabella (Veneto) - London dry gin

Vermouth Gran Torino Superiore Rosso - Gran Torino 1861 (Piemonte) - vermouth/aromatized wine

Chazalettes Vermouth Bianco della Regina - Bava (Piemonte) - vermouth/aromatized wine

Amaro Silano - Liquorificio 1864 (Calabria) - bitter

Grappa Stravecchia Diciotto Lune - Distilleria Marzadro (Trentino - Alto Adige) - grappa

Wilhelmine Grand Cru - Roner (Trentino - Alto Adige) - fruit eau-de-vie

Vermouth GW Bianco - Roner (Trentino - Alto Adige) - vermouth/aromatized wine

Z44 Special Edition - Roner (Trentino - Alto Adige) - distilled gin

Amaro V Era 35° - Antica Grapperia Morelli (Toscana) - bitter

Eremita Amaro di Corazzo - Liquorificio Gentile (Calabria) - bitter

Primo Assaggio Puro Grado acquavite d’uva - Bottega (Veneto) - unaged grape distillate

Gin Scorza - Distilleria Leonardelli (Trentino - Alto Adige) - London dry gin

Pallini Vegan Cream - Pallini (Lazio) - liqueur

Liquore di mirto Assoluto - De Chelu (Sardegna) - liqueur

