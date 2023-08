Con le ultime partenze sono 20 milioni gli italiani in vacanza ad agosto: il mare meta preferita  

Con le ultime partenze salgono a 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza in agosto, anche se con un calo del 10% sullo scorso anno, per effetto del caro-prezzi, ma anche di una certa tendenza alla destagionalizzazione delle ferie: emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè, divulgata nel controesodo estivo del dopo Ferragosto, segnato dall’ondata di caldo da bollino rosso in molte città. Nonostante la flessione, agosto resta il mese più gettonato dagli italiani, anche se fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto, ombrelloni e lettini. Un costo aggiuntivo che risente quest’anno anche del balzo dell’inflazione, con aumenti dei prezzi in tutti gli aspetti della vacanza. Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è inferiore alla settimana, mentre per quasi un italiano su tre (25%) è compresa tra 1 e 2 settimane, e per un fortunatissimo 4% è di oltre un mese.

Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali, spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma c’è anche una quota del 28% di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero, magari approfittando di condizioni economiche più convenienti.

La maggioranza degli italiani in viaggio ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto, in ripresa l’albergo, che si piazza davanti ai bed & breakfast, ma nella classifica delle preferenze molto gettonati anche i 25.000 agriturismi presenti in Italia. Secondo Terranostra e Campagna Amica il motivo è la ricerca di un turismo più sostenibile, che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività, con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.

Se il mare con il caldo si conferma in testa alla classifica delle mete preferite, campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto, ma recuperano terreno anche le città d’arte, prese d’assalto soprattutto dagli stranieri. Particolarmente apprezzate sono anche le scelte alternative, per conoscere un’Italia cosiddetta “minore”, con ben il 72% degli italiani in vacanza che dichiara di aver scelto di visitare i piccoli borghi, magari anche solo con una gita in giornata. Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani, accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c’è la ricerca del cibo e del vino locali, che è diventata la prima voce del budget delle vacanze made in Italy nel 2023, con un terzo della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir.

Copyright © 2000/2023