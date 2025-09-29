02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Non Solo Vino

CONTEST

Con una ricetta a base di pollo e vino Porto, il Portogallo vince il “Cous Cous Fest” 2025

A San Vito Lo Capo l’edizione n. 28 dell’evento che celebra l’integrazione culturale attraverso il cibo
CONCORSO, COUS COUS, COUS COUS FEST, INTEGRAZIONE, PORTO, PORTOGALLO, SAN VITO LO CAPO, Non Solo Vino
La ricetta del Portogallo trionfa al “Campionato del Mondo di Cous Cous” 2025

La ricetta, un cous cous con pollo, vino di Porto e salsa “Cabidela”, ha fatto vincere al Portogallo il “Bia Cous Cous World Championship”, evento centrale del “Cous Cous Fest” 2025 a San Vito Lo Capo, edizione n. 28, l’evento che celebra l’integrazione culturale attraverso il cibo. Del resto cibo, vino e musica sono da sempre simboli di condivisione e, a maggior ragione, lo è il cous cous, un piatto capace di riunire le diverse culture e popoli dei Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo e le loro tradizioni. La gara, con gli chef di 8 nazioni (Filippine, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna, Tunisia e Medici Senza Frontiere) ha visto salire sul podio Tiago Ferreira Silva, executive chef di Immerso Hotel e Emme Restaurante, ad Ericeira, un piccolo villaggio di pescatori vicino Lisbona affacciato sull’Atlantico, che si è imposto sugli altri due finalisti, l’Italia e la Tunisia. 
La ricetta portoghese ha conquistato la giuria tecnica, “per essere riuscita a fondere  in un dialogo di gusto e sapienza gastronomica la tradizione culinaria portoghese con uno degli alimenti iconici del Mediterraneo, con grande capacità di sperimentazione, ricerca di armonia del gusto e identica armonia cromatica nella presentazione del piatto”, spiega la motivazione.
“E’ una ricetta - ha detto lo chef Tiago Ferreira Silva - che valorizza la sostenibilità attraverso l’uso integrale del pollo e riflette i principi del festival che celebra l’incontro e la contaminazione positiva delle tradizioni mediterranee”.
“E’ un rammarico non avere qui con noi quest’anno - ha detto il sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala - i nostri fratelli di Israele e Palestina a causa delle note vicende internazionali, ma da San Vito vogliamo lanciare un appello affinché presto si possa trovare un accordo di pace”.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CONCORSO, COUS COUS, COUS COUS FEST, INTEGRAZIONE, PORTO, PORTOGALLO, SAN VITO LO CAPO

Altri articoli