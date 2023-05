Concorso “Words of Wine”: tra la Maiella e il mare, i racconti dell’Abruzzo del vino

Dai vitigni celebri, come il Montepulciano e il Trebbiano, agli autoctoni meno conosciuti; dai grandi brand ormai famosi nel mondo alle cantine emergenti; ma anche suggestivi paesaggi di vigneti, dalle pendici della Maiella fino al mare, una cucina proiettata verso il futuro, un’ospitalità calorosa: tutto questo è l’Abruzzo, terra di viticoltura antica, che, negli ultimi venti anni, ha compiuto un incredibile salto in avanti per qualità, immagine e posizionamento. Le storie più belle del vino abruzzese (tra stampa, web e tv) saranno scelte e premiate nel Concorso “Words of Wine”, promosso dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, alla sua edizione n. 7, un premio giornalistico che si pone l’obiettivo di mettere in luce le storie dei vini, delle persone e delle realtà della regione.

“L’Abruzzo, negli ultimi anni, ha accolto molti giornalisti, da tutto il mondo, che si sono poi fatti ambasciatori dei nostri vini e di tutto ciò che di bello ha da offrire la nostra regione - spiega Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo - e questo premio è nato proprio con l’intento di esaltare le storie e i racconti che rendono omaggio alla nostra terra e vuole essere un riconoscimento per coloro che, con il loro lavoro, hanno acceso i riflettori sulla nostra cultura enologica”.

La competizione è aperta a tutti gli autori di servizi giornalistici pubblicati o mandati in onda, nell’ultimo anno, in uno dei Paesi dell’Unione Europea che abbiano raccontato di territori, personaggi, arte e natura, legati ai vini d’Abruzzo. Il concorso prevede tre sezioni: stampa (quotidiani e periodici), tv e radio, web. Da oggi al 31 maggio sarà possibile inviare le candidature ed il 7 giugno saranno proclamati i vincitori, selezionati da una giuria tecnica.

Copyright © 2000/2023