“Concours Mondial de Bruxelles” e “Sauvignon Selection” 2024: per l’Italia 585 vini medagliati

Su un totale di 1.800 etichette, i vini italiani premiati sono stati 585, frutto di 20 riconoscimenti Gran d’Oro, 249 medaglie d’oro e 316 d’argento: un risultato che pone l’Italia al secondo posto della classifica mondiale, dietro alla Francia, prima con 644 etichette, e davanti alla Spagna, terza con 457 vini medagliati. È il bilancio finale del “Concours Mondial de Bruxelles” 2024 e della “Sauvignon Selection” 2024, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta, oggi, a Palazzo Valentini, a Roma. Con 96 vini medagliati è il Veneto la Regione più premiata, seguita dalla Puglia con 86, dalla Sicilia con 75, dalla Toscana con 69 e dalla Sardegna con 44.

Tra incontri e racconti, degustazioni e masterclass, sono stati assegnati anche i Premi “Rivelazione” 2024: il trofeo Vinolok per la “Rivelazione internazionale Vino Rosè” è andato a Vigneti Villabella con il suo Villa Cordevigo Gaudenzia 2019; il riconoscimento “Rivelazione Vino Rosso Italia” è stato, invece, conquistato da Foja d’Or Riserva 2017 di Franzoni; la “Rivelazione Vino Bianco Italia” è Il Marinele Bianco 2022 di Società Agricola Sant’Egidio; la “Rivelazione Spumante Italia” è il 45 Metodo Extra Brut Pas Dosé Blanc de Noirs 2014 di Fattoria La Vialla; ed a concludere i Premi speciali sono il Wasserhof Sauvignon 2022 di Wassererhof che si è dimostrato la “Rivelazione Sauvignon Italia” e il Collina Serragrilli Starderi 2020 di Collina Serragrilli che ha vinto il trofeo Sylvain per la “Rivelazione Internazionale Vino Barricato”.

Risalto è stato dato anche alle bollicine brasiliane, presenti all’edizione ad Alghero del “Concours” 2024 dedicata agli sparkling wines, ed ai vini del Messico in gara a Guanajuato per la sessione vini bianchi e rossi. Grande attenzione anche nei confronti dei vini di casa, con la degustazione guidata “I migliori vini della Provincia di Roma”, per un focus speciale sulle produzioni dell’hinterland romano. “Roma è diventata ormai una tappa imprescindibile in ogni edizione del “Concours”- ha detto Baudouin Havaux, presidente “Concours Mondial de Bruxelles” - come ogni anno abbiamo girato il mondo per scoprire il meglio dell’enologia italiana e internazionale, tra nuove scoperte e grandi conferme. Per questa edizione 2024 siamo partiti dalla Dalmazia con la selezione sui vini rosati, passando per il Messico con la sessione di Guanajuato dedicati ai vini bianchi e rossi per poi tornare in Italia, ad Alghero, per quella dedicata alle bollicine, fino a Bruxelles per l’ultima fase sui vini dolci e fortificati. E quale palcoscenico migliore della città culla dell’enologia mondiale per concludere la nostra avventura che, anche in questa edizione, ha messo in luce grandi produttori e i più vocati territori del vino?”.

Focus - “Concours Mondial de Bruxelles” & “Sauvignon Selection” 2024: i vini italiani “Gran d’Oro”

Abruzzo

Sangro Rosato (2023) - Cantina Frentana Società Cooperativa Agricola

Calabria

Terraccia (2021) - Azienda Agricola Serracavallo

Campania

Eremo San Quirico (2019) - Società Agricola Nativ Srl

Friuli Venezia Giulia

Sottocastello Rosso Riserva (2017) - Vigna Traverso

Lazio

Satrico (2023) - Casale del Giglio Società Agricola Srl

Lombardia

45 Metodo Extra Brut Pas Dosé Blanc de Noirs (2014) - Fattoria La Vialla di G.a.b Lo Franco Società Agricola Semplice

Foja d’Or Riserva (2017) - Emilio Franzoni di Franzoni Claudio, C.s.s Società Agricola

Marinele Bianco (2022) - Società Agricola Sant’Egidio

Montevolpe Rosso (2018) - Azienda Agricola Bertagna Gianfranco

Piemonte

Collina Serragrilli Starderi (2020) - Collina Serragrilli - Lequio G. Rosanna Azienda Agricola

Passum (2020) - Cascina Castlèt

Puglia

Jessyflor Primitivo (2022) - Agricola Jessyflor srl

Per Lui Negroamaro (2019) - Leone de Castris S.r.l.

Sicilia

Giasira Grillo (2022) - Giasira - Azienda Agricola Giovanni Boroli

Toscana

Riserva Poggio ai Falchi (2020) - Terre del Bruno Società Agricola s.s.

Uggiano (2020) - Azienda Uggiano Srl

Trentino Alto Adige

Wasserhof Sauvignon (2022) - Wassererhof

Veneto

Anfora Chiaretto Classico Rosato (2022) - Cantina F.lli Zeni Srl

Fior d’Arancio Secco Bianco (2022) - Cantina Colli Euganei Sca

Villa Cordevigo Gaudenzia (2019) - Vigneti Villabella

