Corriere della Sera

Un Passito pensando a Tachis … Da Feudi del Pisciotto un omaggio al grande enologo…Un omaggio a Giacomo Tachis, l’enologo morto nel 2016 che ideò vini leggendari come il Sassicaia, Solaia, Tignanello e Turriga. È il Passito Tachis di Feudi del Pisciotto, azienda siciliana del gruppo Domini Castellare di Castellina, fondata da Paolo Panerai. “Il Passito è anche il segno della profonda amicizia di Tachis con me dice Panerai - e con Alessandro Cellai, enologo e vicepresidente esecutivo del gruppo, che di Tachis è appunto l’erede spirituale. “Un giorno - ricorda Paolo Panerai - io e Alessandro andammo a trovare Tachis nella sua casa di San Casciano e, in quella occasione, gli parlammo della nostra idea di produrre un Passito a Feudi del Pisciotto. Pensavamo allo Zibibbo. Con l’energia che lo contraddistingueva, Lui rispose: `Ma assolutamente no. Se volete fare un grande passito in Sicilia dovete piantare Semillon e Gewurztraminer. Abbiamo seguito il suo suggerimento, è nato un grande vino”.

