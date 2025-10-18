Corriere Fiorentino

02-Planeta_manchette_175x100
Bassiri a Montalcino … L’artista iraniano Bizhan Bassiri presenta “Vene d’Oro del Pensiero Magmatico”, sua opera d’arte permanente a Montalcino, oggi (ore 18) a Winenews (Palazzo Farnetani, piazza del Popolo), con l’introduzione del direttore WineNews Alessandro Regoli e l’intervento del critico d’arte italiani Bruno Corà. La mattina apre la quarta edizione di “Venti di ottobre”, evento annuale promosso dalla Fondazione Bassiri.

