Corriere Fiorentino

Bassiri a Montalcino … L’artista iraniano Bizhan Bassiri presenta “Vene d’Oro del Pensiero Magmatico”, sua opera d’arte permanente a Montalcino, oggi (ore 18) a Winenews (Palazzo Farnetani, piazza del Popolo), con l’introduzione del direttore WineNews Alessandro Regoli e l’intervento del critico d’arte italiani Bruno Corà. La mattina apre la quarta edizione di “Venti di ottobre”, evento annuale promosso dalla Fondazione Bassiri.
