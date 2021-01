Cresce la condivisione delle foto sul cibo sui social. Le più belle nella “Food Social Night”

Nonostante la pandemia, i lockdown ed i ristoranti chiusi a lungo, la mania per la condivisione sui social delle foto con il cibo al centro non si è fermata. Anzi. A selezionare le migliori è stata la “Food Social Night” n. 2, promossa da Artix e dall’Associazione Italiana Chef. 363 foto ammesse, 144.000 impressions, 123.800 visualizzazioni e oltre 28.000 voti espressi dalla giuria social i numeri dell’evento, con la giuria di esperti che ha selezionato i 30 finalisti sottoposti alla votazione social, dalla quale è uscito come la migliore @carmelamoccia (che ha raccolto 774 “pollici su”).

“In un periodo di rallentamento dei rapporti sociali e della convivialità - dichiara Marco Panella, presidente di Artix - la Food Social Night non è un semplice contest fotografico, ma un vero e proprio tavolo sociale allargato,dove professionisti, cultori o amatori della cucina e della fotografia si aggregano e condividono momenti, esperienze ed emozioni tradotte in immagini”.

“Food Social Night si conferma un format coinvolgente - continua Daniela Galdi, presidente Associazione Italiana Chef - specialmente appurando che a questa grande tavola virtuale si aggiungono sempre più amanti del food e soprattutto professionisti. L’importante riscontro di una community in espansione e l’interazione tra i partecipanti che si congratulano l’un l’altro una volta pubblicata la classifica restano i risultati che colpiscono di più. Il Food Social Night, anche a distanza, è sempre motivo di unione”. Il prossimo appuntamento con la Food Social Night è per il 26 febbraio 2021.

Copyright © 2000/2021