Crescita e sostenibilità: il sostegno di Mps al settore primario parte dal Parmigiano Reggiano

Orientare le aziende lungo percorsi di crescita legati alla sostenibilità produttiva e alla qualità, all’insegna della transizione green e dell’innovazione, e intercettando le nuove opportunità di finanziamento comunitarie e nazionali a disposizione del settore agricolo nel decennio 2020-2030, oltre ai fondi del Pnrr: è l’obiettivo di Mps Agroalimentare, lo strumento dedicato al settore primario del Gruppo Montepaschi, nato nel 2021, in un momento di grande cambiamento e difficoltà per l’economia nazionale, che oggi può contare su 15 centri specialistici, dislocati su tutto il territorio nazionale, nelle aree a maggior vocazione agricola e agroalimentare: Asti, Avezzano, Battipaglia, Caserta, Cerignola, Chieti, Chioggia, Firenze, Grosseto, Modena, Montalcino, Pachino, Sabaudia, Suzzara e Valdobbiadene. È in questo contesto che i Magazzini Generali Fiduciari di Mantova, società del Gruppo Montepaschi che offre servizi di stagionatura e stoccaggio di formaggio a pasta dura, abilitata all’emissione di fedi di deposito che favoriscono l’accesso ad operazioni bancarie di anticipazione e finanziamento, con una capacità di oltre 230.000 forme, sono stati scelti per ospitare la tradizionale sessione di taratura dei martelli del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano delle cinque province della zona d’origine della Dop (Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno), uno stage di battitura per la selezione (espertizzazione) delle forme di formaggio, che ha coinvolto 30 esperti.

