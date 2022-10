Da Burde a Firenze è la migliore trattoria d’Italia 2023, secondo la guida 50 Top Italy

È Da Burde, a Firenze, la migliore trattoria in Italia per 50 Top Italy - I migliori Ristoranti Italiani 2023, la guida on line del meglio del made in Italy. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto. A chiudere il podio Sora Maria e Arcangelo, ad Olevano Romano. Al quarto posto L’Osteria della Tana, ad Asiago, quinta La Brinca, a Genova, al sesto e settimo posto due insegne campane: Al Convento, a Cetara, e Lo Stuzzichino, a Massa Lubrense. Ottava posizione per il Ristorante Al Cambio a Bologna. Chiudono la top ten due insegne romane: Roscioli Salumeria con Cucina e Arcangelo Vino e Cucina.

Quella delle Trattorie e Bistrò moderni è la prima delle classifiche di 50 Top Italy - guida on line e gratuita firmata da Lsdm (Le Strade della Mozzarella), Congresso internazionale di Cucina d’Autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine & Food Blog - che andranno a comporre la guida per l’anno 2023, ed è la spina dorsale della ristorazione italiana, con aziende familiari, spesso aperte da più generazioni. “Le trattorie e le osterie del Belpaese - sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida - rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la penisola, fanno da trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione dunque che non va affatto abbandonata, ma che anzi va implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Oltre alle trattorie e bistrò moderni, nella settimana che va dal 17 al 22 ottobre saranno presentati gli spin-off che riguarderanno la classifica dei 10 migliori: Panini, Street food, Carbonare, Ristoranti etnici, Sushi e Ristoranti di pesce. Sempre on line il 24 ottobre verranno presentati i 100 migliori ristoranti italiani, divisi per fasce di prezzo, Cucina d’autore e Grandi ristoranti, per poi scoprire entro dicembre i migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera. La presentazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta, il 13 dicembre a Milano (Teatro San Babila), dove saranno consegnati i riconoscimenti e i premi speciali della guida e saranno svelati anche i 50 Migliori ristoranti italiani nel mondo.

Focus - La classifica delle 50 migliori Trattorie/Bistrò moderni 2023

1 - Trattoria Da Burde, Firenze - Toscana

2 - Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto - Emilia-Romagna

3 - Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano - Lazio

4 - L’Osteria della Tana, Asiago - Veneto

5 - La Brinca, Ne - Liguria

6 - Al Convento, Cetara - Campania

7 - Lo Stuzzichino, Massa Lubrense - Campania

8 - Ristorante Al Cambio, Bologna - Emilia-Romagna

9 - Roscioli Salumeria con Cucina, Roma - Lazio

10 - Arcangelo Vino e Cucina, Roma - Lazio

11 - Josto, Cagliari - Sardegna

12 - Caffè La Crepa, Isola Dovarese - Lombardia

13 - Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi - Abruzzo

14 - Da Lucio Trattoria, Rimini - Emilia-Romagna

15 - Antichi Sapori, Montegrosso di Andria - Puglia

16 - Abraxas Osteria, Pozzuoli - Campania

17 - Barred, Roma - Lazio

18 - Trippa, Milano - Lombardia

19 - Gerani Ristorante, Sant'Antonio Abate - Campania

20 - Osteria Ophis, Offida - Marche

21 - Mezza Pagnotta, Ruvo di Puglia - Puglia

22 - Ristorante Consorzio, Torino - Piemonte

23 - Mammaròssa, Avezzano - Abruzzo

24 - SantoPalato, Roma - Lazio

25 - Boivin, Levico Terme - Trentino-Alto Adige

26 - Hub, Macomer - Sardegna

27 - Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano - Lombardia

28 - Armando al Pantheon, Roma - Lazio

29 - Ai Due Platani, Parma - Emilia-Romagna

30 - Lokanda Devetak 1870, Savogna d’Isonzo - Friuli-Venezia Giulia

31 - Antica Trattoria Da Doro, Solagna - Veneto

32 - Corona Trattoria, Palermo - Sicilia

33 - Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli - Emilia-Romagna

34 - Osteria della Villetta, Palazzolo sull'Oglio - Lombardia

35 - Antica Trattoria Ballotta, Torreglia - Veneto

36 - Osteria Ca' Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi - Trentino-Alto Adige

37 - L’Agave Framura, Framura - Liguria

38 - Futura Osteria, Monteriggioni - Toscana

39 - Taverna Kerkira, Bagnara Calabra - Calabria

40 - Osteria La Torre, Cherasco - Piemonte

41 - Taverna Centomani, Potenza - Basilicata

42 - Osteria del Vicolo, Mormanno - Calabria

43 - Il Capanno, Spoleto - Umbria

44 - Cibus, Ceglie Messapica - Puglia

45 - Ristorante Cacciatori, Cartosio - Piemonte

46 - Ristorante Baraonda, Porto Viro - Veneto

47 - Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso - Molise

48 - Fattoria Borrello, Raccuja - Sicilia

49 - L’Ortone, Firenze - Toscana

50 - Osteria Botteghe Antiche, Putignano - Puglia

