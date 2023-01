Da Chic Nonna by Vito Mollica all’Osteria Passo dopo Passo, il parterre de roi del gusto in Toscana

Da Chic Nonna by Vito Mollica, il ristorante più cool dell’attuale scena gastronomica fiorentina (1 stella Michelin), alla raffinata Osteria Passo dopo Passo a Castellina in Chianti (all’interno della Tenuta di Fizzano, di proprietà della famiglia Zingarelli, che guida anche la celebre cantina Rocca delle Macìe), dallo storico bistrot Santo Bevitore, nel cuore di San Frediano alla Trattoria da Burde, tempio della cucina tradizionale fiorentina: sono solo alcuni dei premiati del “Forchettiere Awards 2023”, che per il terzo anno consecutivo ha selezionato il parterre de roi del gusto in Toscana. Sono in totale 18 i vincitori per altrettante categorie - più un premio speciale alla carriera assegnato allo chef Gaetano Trovato, due stelle Michelin - tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie, pasticcerie e hamburgerie, selezionati tra oltre 200 locali. Le votazioni sono andate avanti per tutto dicembre sul sito della testata “Il Forchettiere”. Dal canto loro, i 70 giurati del panel tecnico - il cui voto pesa per il 70% sul totale - hanno espresso le loro preferenze, anche per le nuove aperture nell'anno 2022 e per lo chef emergente.

Ecco tutti i vincitori dell’edizione 2023: Santo Bevitore (ristorante Firenze, premio Stefania Calugi Tartufi ); Chic Nonna by Vito Mollica (ristorante fine dining, premio Diadema Winery), La Loggia del Belmond Villa San Michele (ristorante della provincia, premio Frantoio Santa Tèa), Da Burde (trattoria tradizionale, premio Giotto Fanti Fresh), Fulin (ristorante internazionale, premio Macelleria Soderi), Giotto (pizzeria, premio Forni Valoriani), Atrium Bar del Four Seasons Hotel Firenze (cocktail bar, premio Ron Millionario), Gelateria della Passera (gelateria, premio Ditta Artigianale), Giorgio (pasticceria, premio Noalya Cioccolato), Lungarno23 (hamburgeria, premio B & B Consult Assicurazioni), Formaggioteca Terroir (gastronomia, premio La Marzocco), Nancy De Luca (chef emergente, premio Aringhieri distribuzione), Chic Nonna by Vito Mollica (nuova apertura 2021, premio Chapin & Landais). A questi si aggiungono i cinque vincitori delle categorie relative alla Toscana: il ristorante Osteria Passo dopo Passo di Castellina in Chianti, premio Il Palagiaccio; la pizzeria Elementi di Barberino, premio La Mi’ Birra; il cocktail bar Caffè al Teatro di Pietrasanta, premio RCR Cristallerie; l’hamburgeria BBQ Chianina Station, premio Sibe distribuzione; l’ Officina della Bistecca di Dario Cecchini, a Panzano in Chianti, premio La Casa della Divisa.

Da quest’anno, il “Forchettiere Awards” sancisce, inoltre, una partnership con “Pitti Taste” (4-6 febbraio), il salone delle eccellenze enogastronomiche in scena alla Fortezza da Basso: il 4 febbraio verranno consegnati i premi speciali al Ristorante Green dell’anno, al Piatto dell’anno, al Cocktail signature dell’anno e al Personaggio dell’anno nel settore dell’accoglienza.

