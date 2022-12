Da Gaja a Masi, da Solaia a Sassicaia, molti i lotti pregiati all’asta Finarte 15 dicembre a Milano

Dalla bottiglia da 6 litri di Sassicaia 2002 (base d’asta 1.500 euro) alla 6 litri di Champagne Taittinger Comtes De Champagne Imperial 2006 (900 euro), passando per la doppia magnum Krug Grande Cuvèe 161eme (800 euro), il Petrus 1996 (750 euro), la cassa da 6 bottiglie di Ornellaia 2015 (600 euro) e la magnum di Giacomo Conterno Monfortino Riserva 1995 (500 euro): sono i lotti top che verranno battuti all’asta Finarte in programma il 15 dicembre al Leonardo Hotel Milan City Center di Milano (si può partecipare anche on line), un’occasione unica per comprare il regalo di Natale perfetto o la bottiglia unica da stappare per le feste. .

All’incanto i grandi nomi del Piemonte, come Gaja, Clerico, Giuseppe Rinaldi, Borgogno, Bartolo Mascarello, Roberto Voerzio, Sandrone, Vietti, Ceretto, Giacomo Conterno e Giuseppe Mascarello, ma anche i big del Brunello di Montalcino: Biondi Santi, Il Poggione, Casanova di Neri, Il Marroneto, Soldera e Poggio di Sotto. Nutrita la selezione dei Supertuscan, con Sassicaia, Masseto, Solaia, Ornellaia e Tignanello, affiancati da Redigaffi di Tua Rita, Pergole Torte, il Colore di Bibi Graetz. Non mancano campioni nazionali come San Leonardo, Miani, Valentini, Emidio Pepe e chicche come Venissa, mentre la Valpolicella è ben rappresentata da Quintarelli, Speri, Masi, Dal Forno e Tedeschi.

Non mancano naturalmente le bollicine, un must per le festività. Per il Metodo Classico i campioni nazionali di Franciacorta e Trento Doc, Ca’ del Bosco e Ferrari, si confrontano con gli Champagne più noti: Krug, Cristal, Pol Roger, Bollinger, Veuve Cliquot, Perrier Jouet, Dom Perignon nelle divertenti versioni Lenny Kravitz e Lady Gaga. Nutrita la selezione di Bordeaux, anche in questo caso con piccoli lotti di altissimo livello: Petrus e i grandi Chateau, Lafite, Haut-Brion, Mouton, Latour, Cheval Blanc. Grande varietà anche sui distillati, da cognac e armagnac a rum prestigiosi da diversi paesi dei Caraibi, oltre a grandi whisky americani e scozzesi, fra i quali spiccano alcuni Macallan e Bowmore molto ricercati.

