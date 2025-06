“Da Nord a Sud, tour della penisola iberica” con il tonno rosso vince il “Girotonno” 2025

Una raffinata creazione a base di tonno marinato con pilpil, essenza di sidro, erba cipollina e zafferano croccante: ecco “Da Nord a Sud, tour della penisola iberica”, il piatto firmato da gli chef asturiani Abel Criado Peliz e María Busta Rosales, del ristorante Casa Eustimio, che fa vincere alla Spagna il primo posto nella “World Tuna Competition” al “Girotonno” 2025, l’evento che, nei giorni scorsi, ha fatto di Carloforte, sull’isola di San Pietro, nella provincia del Sud Sardegna, la capitale mondiale del tonno di qualità.

Il podio si completa con il Perù, secondo classificato con gli chef Raul Natividad Grados e Yuri Alor Ocon, e con il Marocco, rappresentato da Mustapha Hajbi e Zahira Fenouri. Una menzione speciale della giuria tecnica è andata al Portogallo, con gli chef Tiago Silva e Marco André Sousa Da Silva. L’Italia gareggiava con gli chef con gli chef Abele Fois e Luigi Senes.

Una sfida dove i sapori, gli aromi e i colori della ricetta spagnola prima classificato hanno conquistato i palati della giuria popolare e di quella tecnica, guidata dal giornalista Roberto Giacobbo, che ha motivato l’assegnazione del primo premio per “il rispetto della materia prima, le varianti sapientemente introdotte con attenzione e creatività, l’impronta originale del Paese rappresentato”, che, ha aggiunto, “hanno convinto non solo la giuria tecnica, ma le varia giurie popolari che si sono susseguite nei tre giorni di gara. Altro aspetto importante riguarda i piatti che hanno mantenuto l’altissima qualità per le quasi 200 porzioni realizzate per ogni manche”. Tra i giurati, volti noti del giornalismo gastronomico e della cultura del gusto, come Giusi Battaglia, Giuseppe Carrus, Annalisa Cavaleri, Debra Coltune, Shigeru Hayashi e molti altri.

Con il “Girotonno” che, presentato dai conduttori Rai Federico Quaranta e Valentina Caruso, rappresenta “l’anima e la tradizione della nostra isola, ma anche un ponte di dialogo e amicizia tra i popoli”, ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi.

