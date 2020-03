Da oggi i ristoranti stellati Michelin si prenotano anche con “TheFork”

Difficile, quasi un contro senso, oggi, in piena emergenza Coronavirus, parlare di prenotare i ristoranti. Eppure, proprio da oggi, sull’app e sul sito di TheFork, è possibile identificare e prenotare ancora più facilmente 4.000 dei 14.000 ristoranti della Guida Michelin, grazie alla concretizzazione della partnership tra la celebre “guida rossa” e la piattaforma di prenotazioni di TripAdvisor.

“Da oggi, i 29 milioni di visitatori mensili di TheFork potranno accedere al contenuto arricchito della Guida Michelin direttamente sull’app e sul sito di TheFork - spiega una nota - identificando e prenotando più facilmente i ristoranti Partner di TheFork che ne fanno parte. La Guida Michelin ha, inoltre, implementato la soluzione di prenotazione di TheFork sulla propria piattaforma online per consentire agli utenti di prenotare in pochi clic i ristoranti disponibili su TheFork”.

Ad oggi nel giorno del lancio, TheFork permette di individuare e prenotare in Italia 455 ristoranti della Guida Michelin 2020; di cui 2 ristoranti con 3 Stelle, 9 ristoranti con 2 Stelle, 80 ristoranti con una 1 Stella Michelin, 335 ristoranti insigniti con i Piatti e 29 Bib Gourmand.

“Siamo lieti di offrire agli utenti di TheFork informazioni sempre più dettagliate. Da oggi, infatti, TheFork raccoglie le selezioni e i contenuti unici curati della Guida Michelin, ma anche le informazioni relative al menù, le foto dei ristoranti e le valutazioni e recensioni della nostra community di foodie appassionati. I contenuti della Guida Michelin ci consentono di fare un ulteriore passo avanti nella nostra missione di mettere in contatto i clienti e i ristoranti giusti in ogni occasione. Questa partnership ci consente anche di promuovere ad un vasto pubblico internazionale, in particolare il più giovane, il savoir-faire storico della Guida Michelin, che, da 120 anni, offre ai consumatori informazioni indipendenti e affidabili sui ristoranti, promuovendo il lavoro di grandi chef”, ha commentato Bertrand Jelensperger, vicepresidente senior di Tripadvisor Restaurants e Ceo di TheFork.

