Da oggi l’educazione alimentare “passa” anche in radio: è nata, online, “RadioSapore”

Da oggi l’educazione alimentare “passa” anche in radio: è nata “RadioSapore”, una web radio volta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi ambientali e sul mangiare bene. Un progetto ideato con il contributo del Gruppo Dussmann Service, uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo, per trasmettere ai più piccoli, sin dai primi anni di vita, buone regole anche a tavola, e che possano accompagnarli nell’età adulta ad acquisire corrette abitudini di consumo e consapevolezza riguardo ai principi nutritivi e alla stagionalità del cibo.

Il progetto-pilota è stato realizzato per gli alunni delle scuole di Ceriale, in Liguria, con il contributo della società Dussmann, gestore del servizio di refezione scolastica per conto dell’Amministrazione Comunale. Questa però è stata solo la prima tappa: l’azienda intende replicare l’iniziativa in diverse scuole d’Italia.

Intanto, “RadioSapore” va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30, in concomitanza con il momento della prima colazione. Ogni puntata ha una tematica differente: “L’acqua, quale risorsa importante per il pianeta”, “Riciclo della Plastica, come possiamo ridurre l’uso della plastica e riciclarla”, “Foreste e Alberi, L’importanza di piantare alberi per l’ambiente e la nostra salute”, “Alimentazione Equilibrata” come creare pasti sani e bilanciati, e così via. Ad intervallarle, momenti di leggerezza come il gioco a premi trasmesso durante la prima messa in onda, “Trova il frutto nascosto in radio”. Ogni argomento viene affrontato con semplicità grazie alle voci dei personaggi di fantasia intervistati dai presentatori Davide e Claudio, dal famoso scienziato, il professor Naturalis, al leggendario nonno Guglielmo, esperto di natura e animali, passando per il cuoco Gustoso Gino.

Copyright © 2000/2024