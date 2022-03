Da Vittorio (28) e 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana (48) nella “50 Best Restaurants Asia” 2022

La galassia dell’alta cucina non conosce confini, e se una volta il fine dining era una questione quasi esclusivamente europea e nord americana, oggi le grandi tavole sono letteralmente dappertutto. Dal Sud America all’Asia, forse il Continente più vivace e interessante, dove due grandi e celebrate cucine, quelle di Giappone e Cina, sono serbatoio inesauribile di tecniche e prodotti ampiamente “adottati” dagli chef occidentali, che, in uno scambio tutto culinario, decidono sempre più spesso di puntare sull’Estremo Oriente per nuove avventure imprenditoriali. C’è tutto questo, e molto altro, nella “50 Best Restaurants Asia” 2022, che issa in cima alla classifica dei migliori ristoranti del continente il giapponese “Den”, a Tokyo, seguito sul podio dal “Sorn” di Bangkok (Best Restaurant in Thailandia) e dal “Forilège”, ancora a Tokyo.

Tante le new entry, tra cui spicca, direttamente alla n. 28, il “Da Vittorio Shanghai”, il primo ristorante extra-europeo della Famiglia Cerea, che ha conquistato la stella Michelin a soli 3 mesi dall’apertura nel 2019 e la seconda già nel 2020, grazie al lavoro dello chef Stefano Bacchelli (toscano classe 1987, cresciuto nella scuola Da Vittorio, prima executive chef di Da Vittorio St. Moritz) e in sala di Enrico Guarnieri (Miglior Emergente di Sala nel 2018, quando era chef de rang a Brusaporto). “Siamo emozionati e davvero orgogliosi di questo risultato. Un applauso va a Stefano e a tutti i ragazzi della brigata, perché il loro lavoro nel trasmettere la filosofia di cucina e di sala di Da Vittorio, anche al di fuori dei confini europei, è sempre eccezionale”, commenta la famiglia Cerea. Perde terreno, invece, il primo ristorante italiano diventato celebre in Asia, lo storico 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana di Umberto Bombana, ad Hong Kong, scivolato alla posizione n. 48.

Da segnalare, inoltre, i premi speciali, con il monaco sudcoreano Jeong Kwan che ha vinto l’“Icon Award”, mentre il premio “One to Watch” è stato assegnato a “Eat and Cook” a Kuala Lumpur, in Malesia. Natsuko Shoji di “Été” a Tokyo ha vinto il premio come “Miglior Chef Donna dell’Asia”, David Lai di “Neighborhood”, Hong Kong, ha ricevuto l’“Inedit Damm Chefs’ Choice Award”. Il “Flor de Caña Sustainable Restaurant Award” è invece andato a “Mume”, Taipei, il premio “Gin Mare Art of Hospitality” è andato a “Odette”, Singapore, e Maira Yeo è stata infine nominata la “Migliore Pastry Chef d’Asia”.



Focus - La classifica della “50 Best Restaurants Asia”

1. Den - Tokyo

2. Sorn - Bangkok - Best Restaurant in Thailandia

3. Forilège - Tokyo

4. Le Du - Bangkok

5. The Chairman - Hong Kong - Best Restaurant in Cina

6. La Cime - Osaka, Giappone

7. Sühring - Bangkok

8. Odette - Singapore - Best Restaurant in Singapore

9. Neighborhood - Hong Kong

10. Nusara - Bangkok

11. Sazenka - Tokyo

12. Fu He Hui - Shanghai

13. Ode - Tokyo

14. Villa Aida - Wakayama, Giappone - Highest New Entry Award by Aspires Lifestyles

15. Narisawa - Tokyo

16. Mingles - Seoul - Best Restaurant in Corea

17. Sézanne - Tokyo - New Entry

18. Joo Ok - Seoul - New Entry

19. Ensue - Shenzhen - New Entry

20. Meta - Singapore - New Entry

21. Masque - Mumbai - Best Restaurant in India

22. Indian Accent - New Delhi

23. Les Amis - Singapore

24. Caprice - Hong Kong

25. Blue by Alain Ducasse - Bangkok - New Entry

26. 7th Door - Seoul

27. Mosu - Seoul - New Entry

28. Da Vittorio - Shanghai - New Entry

29. Sushi Masato - Bangkok - New Entry

30. Onjum - Seoul - New Entry

31. Samrub Samrub Thai - Bangkok - New Entry

32. Mono - Hong Kong

33. Gaa - Bangkok

34. Wing - Hong Kong - New Entry

35. Ministry of Crab - Colombo, Sri Lanka - Best Restaurant in Sri Lanka

36. La Maison de la Nature Goh - Fukoka

37. Zén - Singapore

38. Logy - Taipei - Taiwan - Best Restaurant in Taiwan

39. Ultraviolet by Paul Pairet - Shangai

40. Labyrinth - Singapore

41. Burnt Ends - Singapore

42. Été - Tokyo - New Entry

43. Cenci - Kyoto - New Entry

44. Cloudstreet - Singapore

45. JL Studio - Taichung, Taiwan

46. Raan Jay Fai - New Entry

47. Wing Lei Palace - Macau, Cina

48. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana - Hong Kong

49. Megu - New Delhi - New Entry

50. Dewakan - Kuala Lumpur - The Best Restaurant in Malaysia

