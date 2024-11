Dai maritozzi ai croissant cubici, il settore della pasticceria italiana è in pieno fermento

Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini: li abbiamo visti protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna. È l’evoluzione della pasticceria - come gli altri rami della ristorazione - soggetta al rincorrersi dei trend, ma sensibile forse più degli altri a questi cambiamenti. A tracciare l’evoluzione del settore, tra trend social e forti elementi identitari, giovani emergenti e maestri della tradizione, è la nuova guida “Pasticceri & Pasticcerie” 2025 di Gambero Rosso, edizione n. 14, che fotografa un settore in pieno fermento. Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle “Tre Torte”, a cui si aggiunge Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita “Tre Torte d’Oro”. Due i nuovi indirizzi che entrano a far parte dell’Olimpo dell’eccellenza: in Veneto la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (Padova) e in Basilicata Tiri Bakery & Caffè a Potenza.

Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare. “Rappresentativi della cultura dei luoghi, conservano un posto d’onore nella nostra memoria e nelle nostre abitudini - commenta Marina Savoia, curatrice della Guida - occupano un ruolo di rilievo anche nel lavoro di giovani pasticceri e pasticcere, che guardano alla storia con rispetto e occhio attuale, portando avanti secolari tradizioni di famiglia o decidendo di mettersi in gioco con le proprie insegne”.

A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio, seguita dalla Campania: 6 sono i premi speciali, con 9 premiati. Riflettori accesi anche sulla pasticceria da ristorazione, che sta vivendo un momento d’oro, come testimoniato dalla sezione dedicata ai migliori pastry chef, che quest’anno conta 25 premiati rispetto ai 16 della scorsa edizione, e per la prima volta si apre al mondo delle pizzerie. Nella guida “Pasticceri & Pasticcerie” 2025 sono 33 i locali che si aggiudicano il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con Club Kavè, riservato alle insegne con un punteggio pari o superiore a 90 centesimi.

Viviamo in un mondo profondamente interconnesso, nel quale le tendenze - non importa da dove arrivino - viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Se è vero che la prima impressione è quella di un’omologazione generale, vale però la pena porre l’accento sulle occasioni che il trend porta con sé, laddove sia spunto per esprimere la propria firma. Come? Magari giocando con ingredienti o ispirandosi al territorio. È quello che apprezziamo nel lavoro dei grandi maestri, “ingegneri” e artisti del dolce, dotati di uno stile inconfondibile. Ruolo di primo piano anche per i temi della sostenibilità, della valorizzazione di produzioni locali e specialità tradizionali, delle quali il nostro paese, più di ogni altro, vanta una preziosa biodiversità.

Focus - La classifica completa della Guida “Pasticceri e Pasticcerie” 2025

Dalmasso ad Avigliana (Torino) - 96 punti

Biasetto a Padova - 95 punti

Besuschio ad Abbiategrasso (Milano) - 94 punti

Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (Salerno) - 94 punti

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (Salerno) - 94 punti

Sal De Riso Costa d'Amalfi a Minori (Salerno) - 93 punti

Caffè Sicilia a Noto (Siracusa) - 93 punti

Acherer Patisserie.Blumen a Brunico/Bruneck (Bolzano) - 92 punti

Gino Fabbri Pasticcere a Bologna - 92 punti

Fabrizio Galla a San Sebastiano da Po (Torino) - 92 punti

Gruè a Roma - 92 punti

Ernst K Knam a Milano - 92 punti

Pasquale Marigliano a Nola (Napoli) - 92 punti

Nuovo Mondo a Prato - 92 punti

Sciampagna a Palermo - 92 punti

Walter Musco a Roma - 92 punti

Belle Hélène a Tarquinia (Viterbo) - 91 punti

Caffè Cavour 1880 a Bergamo - 91 punti

Cortinovis a Ranica (Bergamo) - 91 punti

Fusto Milano a Milano - 91 punti

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Padova) - 91 punti

Martesana a Milano - 91 punti

Rinaldini a Rimini - 91 punti

Pasticceria Roberto a Erbusco (Brescia) - 91 punti

Alessandro Servida a Milano - 91 punti

L'Arte Bianca a Parabita (Lecce) - 90 punti

Denis Dianin a Selvazzano Dentro (Padova) - 90 punti

Dolce Reale a Montichiari (Brescia) - 90 punti

Dolciarte ad Avellino - 90 punti

Luca Mannori a Prato - 90 punti

Piccola Pasticceria a Casale Monferrato (Alessandria) - 90 punti

Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) - 90 punti

Tiri Bakery & Caffè a Potenza - 90 punti

Si conferma fuori classifica, con il riconoscimento delle “Tre Torte d’Oro”, Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con la sua Pasticceria Veneto di Brescia.

I 6 Premi Speciali

Pasticcere emergente: Arianna Valente e Raffaele Gant di Libera ad Asti

Novità dell’anno: Delia a Lecce

Miglior Pasticceria salata: Dalmasso ad Avigliana (Torino) e Sebastiano Caridi a Faenza (Ravenna)

Miglior Dolce al cioccolato: Ernst K Knam a Milano, con la sua Torta Africa

Sostenibilità: Caffè Sicilia a Noto (Ragusa)

Valorizzazione delle produzioni territoriali: Copello a Chiavari (Genova), Freni a Messina, Roberto Murgia - Dolci in corso ad Alghero

I migliori Pastry Chef

Titti Traina presso Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta

Manuel Costardi presso Da Christian e Manuel dell'Hotel Cinzia, Vercelli

Chiara Patracchini presso La Credenza, San Maurizio Canavese (Torino)

Giulia Mizzoni presso Piazza Duomo, Alba (Cuneo)

Marco Pinna presso Seta by Antonio Guida, Milano

Luca De Santi presso IYO Restaurant, Milano

Elena Orizio presso Trattoria Contemporanea, Lomazzo (Como)

Sara Simionato e Luca Ferrari presso Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (Venezia)

Aki Noine presso I Tigli, San Bonifacio (Varese)

Alessio Billeci presso Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico/Bruneck (Bolzano)

Kevin Fejzullai presso Harry’s Piccolo, Trieste

Doina Paulesco presso Osteria Francescana, Modena

Valentina Marzano presso Osteria del Viandante, Rubiera (Reggio Emilia)

Luca Abbadir presso Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona)

Mattia Casablanca presso Uliassi, Senigallia (Ancona)

Christian Marasca presso Zia Restaurant, Roma

Luca Villa presso Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma

Federico Marrone presso Da Lincosta, L’Aquila

Jonida Troka presso La Sorgente, Guardiagrele (Chieti)

Ferdinando De Simone presso Lorelei, Sorrento (Napoli)

Andrea Marano presso Taverna Estia, Brusciano (Napoli)

Federico Andreini presso Sustanza, Napoli

Francesco Pellegrino e Martina Tramis presso Lilith, Vernole (Lecce)

Lorenzo Dani presso St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel, Taormina (Messina)

Antonio Colombo presso Votavota, Ragusa

