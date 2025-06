Dal Balsamico per Ligabue alle api nel Mugello, proseguono le collabs tra agroalimentare ed eventi

Se a festeggiare il concerto-evento di Luciano Ligabue di domani, 21 giugno, al Campovolo di Reggio Emilia - per i 30 ani del suo famoso brano “Certe Notti” - ci sarà anche l’Aceto Balsamico di Modena Igp, tra i simboli del territorio emiliano, protagonista di degustazioni, abbinamenti e cocktail, il Gran Premio d’Italia 2025 della MotoGp al Circuito del Mugello, in Toscana, si tinge di giallo-nero, con le api - già allevate in sette arnie all’interno del tracciato stesso - che compaiono adesso disegnate sui cordoli. Sono solo gli ultimi esempi di una lunga serie di collaborazioni che uniscono il mondo dell’agroalimentare con quello degli eventi, dalla musica allo sport, passando per cinema, arte e televisione. Dal Consorzio Franciacorta protagonista dei brindisi delle “1000Miglia”, “la corsa più bella del mondo”, al Consorzio Asti Docg “Official Sparkling Wine” degli Internazionali Bnl d’Italia (il più importante torneo tennistico del Belpaese), dal Prosecco Doc nei calici del Festival di Sanremo passando per Ferrari, griffe del Trentodoc, non solo a fianco di Luna Rossa nell’ultima edizione dell’America’s Cup, ma protagonista anche dei brindisi della Juventus e per anni vino ufficiale del Campionato del Mondo di Formula 1.

Il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp ha scelto un percorso attraverso la cultura contemporanea per raccontare, anche fuori dalla tavola, i valori di autenticità, identità e territorio che la specialità di Modena porta con sé nel mondo. All’interno dell’attesissimo concerto di Ligabue ci sarà infatti un’area hospitality alla quale parteciperà anche l’Aceto Balsamico di Modena Igp, con degustazioni, abbinamenti e l’Oro Nero da bere: un drink analcolico e rinfrescante, a base di Aceto Balsamico e ciliegia, perfetto per prepararsi a cantare tutta la notte. Nei giorni seguenti il Balsamico sarà presente anche a Rimini per l’edizione n. 1 di “Italian Global Series Festival”, rassegna internazionale interamente dedicata alla serie tv. Ma la musica è un ambito da sempre frequentato dal mondo del vino: il Prosecco Doc è stato Official Sponsor del Festival di Sanremo, con il vino italiano più “pop” protagonista nei calici di cantanti e vip a Casa Sanremo.

Invece il Circuito del Mugello, uno dei più importanti d’Italia, dopo aver “adottato” lo scorso anno 120.000 api impollinatrici, con cinque arnie posizionate all’interno della curva San Donato, la prima dopo il rettilineo principale della pista toscana, quest’anno le mette in mostra anche sui cordoli, colorati in giallo e nero con i piccoli insetti stilizzati. Con questa iniziativa il Mugello, primo circuito della MotoGp a ospitare arnie, vuole lanciare un messaggio di forte sensibilizzazione sull’importanza delle api per l’ecosistema e la biodiversità.

Del resto quella tra agroalimentare e sport è una delle collaborazioni più solide: il Consorzio Asti Docg è “Official Sparkling Wine” degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis, mentre i vini di Astoria Wines, storica realtà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, dal 2012 accompagna tutti i brindisi ufficiali del Giro d’Italia. E dal vino si passa di nuovo alla gastronomia, perché anche Eataly è “Official Partner” del “Giro”, per mostrare al mondo il meglio del nostro Paese. Per la pallavolo l’Imoco Volley di Conegliano ha come Naming Sponsor il Prosecco Doc, che è anche lo sponsor della Fisip (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) in vista di Milano-Cortina 2026, dopo essere stato “Official Sparkling Wine” di Casa Italia durante i Giochi di Parigi 2024. Quest’anno il Consorzio del Parmigiano Reggiano è stato per la prima volta sponsor ufficiale del “Miami Open 2025”, uno dei principali tornei di tennis del circuito internazionale. I partecipanti alle gare - 200 tra i migliori atleti del tennis internazionale - hanno potuto gustare il Parmigiano Reggiano a bordo campo e interagire con il brand attraverso una serie di attività dedicate.

Tra i brand dell’agroalimentare più aperti alla collabs con altri mondi c’è da sempre il Consorzio Franciacorta: a partire dalla “1000 Miglia” 2025, la “corsa più bella del mondo”, di cui il Franciacorta per il sesto anno è “Official Sparkling Wine”, accompagnando i momenti più significativi della gara, tra percorsi iconici e nuove esperienze. Ma la strategia di marketing del Consorzio Franciacorta, basata su un mix vincente di lusso, glamour, celebrities e partnership d’eccezione, porta le bollicine made in Italy ai brindisi più esclusivi in Italia e all’estero, dagli “Emmy Awards” a Los Angeles (gli “Oscar” della tv americana), alla “Milano Fashion Week” (uno degli appuntamenti della moda più importanti a livello internazionale), passando per l’alleanza con la prestigiosa Guida Michelin - di cui il Franciacorta è “Sparkling Wine Partner” dopo essere stato, per tre anni consecutivi “Destination Partner” - fino ad “Orticolario”, raffinato evento a Villa d’Este, a Cernobbio.

La stessa strada scelta dal TrentoDoc di Ferrari, prestigiose bollicine che sono state, invece, per quattro anni, partner ufficiale della Formula 1. E se anche la Juventus brinda Ferrari, la griffe del Gruppo Lunelli è stata partner ufficiale all’ultima America’s Cup del team siciliano di Luna Rossa Prada Pirelli, sfidando, tra gli altri, il team svizzero Alinghi Red Bull Racing, il cui “Official Wine Supplier” era, invece, ColleMassari, cantina del Montecucco (e capofila del Gruppo che comprende anche Grattamacco, a Bolgheri, e Poggio di Sotto, a Montalcino).

Copyright © 2000/2025