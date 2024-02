Dal Governo possibile retromarcia sull’Irpef agricolo: nuova vittoria in arrivo per gli agricoltori

Dopo che il Parlamento Ue, a seguito della proposta della Commissione Europea, ha dato il suo ok al regolamento che consente di usare le nuove tecniche genomiche in agricoltura, potrebbe arrivare un’altra “vittoria” alle richieste degli agricoltori, questa volta legata all’Irpef agricolo che era stato reintrodotto dal Governo, misura che però aveva fatto discutere.

Ma adesso si parla di un probabile “dietrofront”, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto, infatti, all’introduzione dell’esenzione Irpef già all’interno del decreto Milleproroghe anche se, probabilmente, non interesserà tutto il comparto. Confagricoltura ha commentato le parole del Ministro Giorgetti, intervenuto oggi, nel Question Time, in Senato della Repubblica, sperando che “si trasformino in un effettivo sostegno e in una misura che potrà essere inserita nel Decreto Legge Milleproroghe, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. L’esonero Irperf per redditi agrari e dominicali è stato un sostegno consolidato dal 2017, e ha garantito agli agricoltori italiani un elemento di competitività. La reintroduzione rappresenta infatti un costo per le aziende agricole, che si aggiunge all’aumento delle altre voci di spesa già gravose: energia, fertilizzanti, oneri previdenziali, trasporti. E viene inficiata la capacità di nuovi investimenti del sistema agricolo italiano”.

