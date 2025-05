Dal Gruppo Ab, 2 milioni di euro per formare gli studenti degli istituti agrari di tutta Italia

Due milioni di euro per trasferire competenze tecniche, conoscenze sulle agroenergie e consapevolezza sulle sfide del settore agricolo. Destinatari: gli studenti degli istituti agrari di tutta Italia, cui sarà data l’occasione di entrare in contatto con esperti e con le soluzioni più avanzate per la transizione energetica in ambito agricolo. È il progetto promosso da Ab, azienda specializzata a livello mondiale nelle soluzioni per la sostenibilità energetica, che, dall’Istituto Agrario di Bagnoregio, a Viterbo, nei giorni scorsi ha lanciato l’iniziativa Ab2, un programma che punta a evolvere “al quadrato” il posizionamento del gruppo: non solo rigeneratore ambientale, ma anche rigeneratore sociale, attraverso percorsi concreti come quello di formazione e orientamento rivolti ai giovani. Per farlo, oltre all’investimento economico da spalmare nell’arco di cinque anni con inizio nel 2025, Ab si propone di ispirare, informare e preparare “i protagonisti dell’agricoltura del futuro”, creando un ponte tra scuola e mondo del lavoro (saranno dieci gli istituti coinvolti ogni anno, ndr). Un progetto che ha l’ambizione di andare oltre la didattica destinando, oltre ai momenti di formazione, anche donazioni di materiali didattici e strumentazioni professionali.

“Siamo convinti che il successo di un’azienda non si misuri solo dai risultati economici, ma anche dalla capacità di restituire valore alla società”, ha dichiarato a tal proposito il presidente Ab Angelo Baronchelli. E per rendere ancora più dinamico il progetto è previsto anche un contest annuale tra gli istituti, che premierà i progetti delle classi più meritevoli sui temi dell’innovazione agricola e delle agroenergie. I riconoscimenti potranno includere kit per l’analisi del suolo, notebook, tablet, serre idroponiche, laboratori portatili per microscopia e spettroscopia e altre attrezzature che supporteranno il lavoro in classe e sul campo. Inoltre, il programma prevede visite ad Ab a Orzinuovi, a Brescia, e momenti di confronto diretto con professionisti del settore.

“Con questa iniziativa crediamo fermamente nel potere dell’educazione e nel sostegno alle nuove generazioni - ha sottolineato Paolo Petruccioli, Group human capital director Ab - certi che il futuro del settore passi attraverso la formazione dei giovani”. Con l’obiettivo di diffondere conoscenze e consapevolezza sulle sfide energetiche, offrire visioni pratiche per un’agricoltura efficiente e sostenibile oltre alla volontà di sostenere lo sviluppo delle competenze delle nuove generazioni con un’iniziativa che guarda al futuro e che punta su innovazione, educazione e responsabilità sociale.

Copyright © 2000/2025