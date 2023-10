Dal Mare Adriatico riemergono i primi vini del Molise affinati sott’acqua al largo di Termoli

Dall’Aplysia, Falanghina del Molise Doc, all’Umbrella, Tintilia del Molise Rosato Doc, dal Turritella, Tintilia del Molise Rosso Doc, al Cancellariidae Linea Premium, Tintilia del Molise Doc: ecco i primi vini del Molise “underwaterwines”, affinati al buio con temperatura e pressione costanti cullati dalle correnti marine a 38 metri di profondità nel “mare del Molise”, il Mare Adriatico, ad oltre 4 miglia dalla costa al largo di Termoli, dal quale sono riemersi dopo 3 anni, dopo aver acquisito ed amplificato valori e caratteristiche tali da rendere la loro degustazione un’esperienza sensoriale unica ed esclusiva, grazie al progetto della start–up Cobalto e prodotti, in quantità limitata, da “LeProfondità”, ad oggi la più grande cantina subacquea italiana. E che sono stati presentati il 20 ottobre, in una data da ricordare lo storico assaggio nel suggestivo Porto Turistico Marina di San Pietro, da parte di esperti, sommelier, enologi, wine lovers italiani ed internazionali ed autorità.

Il progetto - tutto molisano e tutto al femminile - che si occupa di ricerca e sviluppo di metodi per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari con tecniche sperimentali ed innovative, è stato voluto da Lucia Criscolo e Sandra Palombo, amministratore unico della Cobalto e già imprenditrice nel settore del luxury food. Un primato, frutto di studio, innovazione e ricerca nel campo del cantinamento nelle profondità del mare, durato tre anni ed annunciato già nel mese di luglio, dopo un ultimo panel di assaggio da parte degli enologi ed esperti, subito accolto con interesse e curiosità nel mondo enologico nazionale ed internazionale. Nasce così una filiera interamente made in Molise che valorizza le qualità e le caratteristiche del vino molisano collocandolo in un target di prestigio.

In particolare, spiega Sandra Palumbo, “la profondità di immersione genera una pressione sul tappo verso l’interno della bottiglia. A quella profondità si creano le condizioni di climatizzazione naturale con la temperatura dell’acqua che subisce poche variazioni stagionali, inoltre le correnti sottomarine generano un dondolio che favorisce un’integrazione degli elementi tale da garantire un’armonicità degustativa. La profondità del mare garantisce poi una bassissima penetrazione della luce e la protezione dai raggi Uv dannosi per il vino. La sostenibilità ambientale, l’attenzione al risparmio energetico con utilizzo di tecniche innovative e materiali green ed il doveroso rispetto dell’ecosistema marino con particolari tecnologie ideate e sperimentate dai nostri tecnici e poi realizzate ed installate sui fondali grazie alla partnership con la Marinucci Yachting, sono poi il giusto valore aggiunto ad un progetto innovativo ed in cui crediamo sin dall’origine. In conclusione, il metodo di affinamento subacqueo consente al vino di evolversi in condizioni ottimali, difficilmente riproducibili sulla terraferma e con metodi tradizionali, esaltando il carattere distintivo ed esclusivo proprio degli “underwaterwines” di LeProfondità - Vini dal mare del Molise”.

“Questa originalità dimostra il nostro modo di essere - sottolinea Francesco Roberti, presidente della Regione Molise - persone piene di coraggio che si danno da fare, che fanno parlare di sé anche fuori dai confini. Una Regione piccola, ma che ha un cuore immenso. Quando mi trovo a confrontarmi con altri Governatori d’Italia, hanno un po’ di invidia: qui c’è ancora umanità, ci sentiamo comunità, ci sono valori, ma anche l’ambiente e il clima fanno la differenza. Una Regione dove si investe nei prodotti tipici e qualità dell’ambiente che fa la differenza”.

L’evento di presentazione degli “underwaterwines” del Molise - che hanno anche un packaging ricercato, elegante e sostenibile curato per LeProfondità dai consulenti e art director Donatella Mancini e Roberto Guarnieri della Meghouse Creative Agency, frutto di un attento studio e una ricerca per un “vestito innovativo” che potesse presentare al meglio la bellezza ed il valore dei quattro vini - è iniziato a bordo di un luxury yacht ormeggiato per l’occasione nel Porto turistico termolese, dove selezionati esperti e giornalisti specializzati sia italiani che stranieri, hanno effettuato con i consulenti tecnici del progetto - i master sommelier Dora Formato e Gabriele Di Blasio e l’enologo Goffredo Agostini del Gruppo Matura - un’esclusiva degustazione tecnica dei vini subacquei. L’esperienza degustativa è poi proseguita con la presentazione dei vini alla stampa, al mondo delle sommellerie e alle numerose autorità locali e nazionali intervenute che hanno avuto l’opportunità di apprezzare le caratteristiche uniche di questi vini, abbinati per l’occasione ad originali preparazioni curate ad hoc dagli chef dell’Unione Cuochi Regione Molise della Federazione Italiana Cuochi.

