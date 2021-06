Dal più giovane, Nicola Biasi, al decano, Franco Bernabei: ecco gli “Enologi Cult 2021”

Mariano Murru, della cantina sarda Argiolas, Nicolò D’Afflitto, del gruppo Frescobaldi, Roberto Cipresso, di Wine Circus, ed ancora Vincenzo Mercurio, un decano come Franco Bernabei, il più giovane Matteo Bernabei e Nicola Blasi, il più giovane in assoluto del lotto, produttore in proprio del suo Vin de la Neu, da varietà resistente Johanniter a Còredo, nel cuore della Valle di Non in Trentino, e tra i massimi esperti di vitigni Piwi e resistenti: ecco i 7 enologi che hanno vinto il premio “Enologo Cult 2021”, assegnato a Merano a “Naturae et Purae”, anteprima del “Merano Wine Festival” di Helmuth Köcher (in calendario dal 5 al 9 ottobre 2021). Dove si è parlato anche di sostenibilità, con il Think Tank - Sostenibilità della Filiera Vitivinicola, “digital event di confronto tra esperti del settore visibile sulla piattaforma www.winehunterhub.com, che ha permesso di arricchirci di contenuti utili ai nuovi progetti che elaboreremo nei prossimi mesi e da presentare a novembre a Merano”, ha aggiunto Helmuth Köcher.

