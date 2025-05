Dal vino alla mise en place, il vintage conquista il mondo del wedding

Da piatti, posate e tableware passando per vini e Champagne d’epoca, la tendenza vintage conquista ogni aspetto del wedding day: second-hand, personalizzazione e minimalismo sono i tre trend chiave del 2025, secondo Catawiki, il principale marketplace online di oggetti speciali selezionati da esperti. Le ricerche legate al tema “wedding” sono aumentate dell’80% nei primi mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare sempre più coppie optano per Champagne vintage, etichette personalizzate o bottiglie datate nell’anno del matrimonio, da conservare per future ricorrenze.

I matrimoni sono tornati, ma non sono più quelli di una volta. Dopo anni di rinvii e cambiamenti di priorità, oggi i matrimoni sono più piccoli, più significativi e sempre più intenzionali. E per un numero crescente di coppie, il second-hand non è una seconda scelta: è la prima. Anche nell’allestimento della tavola, si abbandonano i set preconfezionati, e si scelgono pezzi unici, dalle posate vintage Christofle, alle porcellane Haviland anni ’60, passando per i bicchieri Baccarat. “Non si tratta più di set coordinati, ma di carattere - spiega Christophe Thiebaut, esperto di design e tableware di Catawiki - le coppie sono attratte da pezzi che raccontano una storia, come un servizio Christofle in argento che è passato attraverso decenni di cene, o una porcellana dipinta a mano che dona subito fascino alla tavola nuziale. L’obiettivo è creare un’atmosfera curata, non copiata”. Lo stesso approccio si estende anche alle scelte di vini e Champagne: “è un brindisi alla longevità - dice Clémence Viault, esperta di whisky e spirits di Catawiki - investire in una bottiglia vintage dell’anno del matrimonio è un gesto simbolico: si tratta di qualcosa da aprire insieme anche tra decenni”.

In particolare sono tre i macro-trend che stanno ridefinendo il modo in cui le coppie pronunciano il proprio “sì” nel 2025: a partire dalla sostenibilità, con scelte vintage, upcycled e second-hand. Passando per la personalizzazione, dai regali incisi ai dettagli di decorazione scelti con cura. Infine il minimalismo, che significa meno ospiti, simbolismo profondo, scelte più intenzionali.

“Quello che stiamo vedendo non è solo un ritorno alle nozze, è una ridefinizione della cultura matrimoniale - spiega Laura Treviño, esperta di Catawiki - oggi le coppie scrivono la propria storia e scelgono oggetti che la riflettano. Si cerca il simbolismo più che lo sfarzo: le coppie vogliono pezzi che portino con sé storia, identità e intenzione. Molti si rivolgono a Catawiki non solo per motivi economici, ma anche per il desiderio di dare una nuova e seconda vita a qualcosa di unico”.

