Dalla Pasta alla norma al Lampredotto, i piatti regionali più cercati sul web tra conferme e sorprese

Dalla Cotoletta alla milanese al Baccalà alla vicentina, dal Lampredotto alla Bagna cauda, dai Tortellini alla Rafanata, dalle Olive ascolane alla Polenta concia. Regione che vai, ma ovviamente si potrebbe anche dire borgo o paese, piatto che trovi e l’Italia è davvero un fuoriclasse di ricette che trovano linfa e valore dalla storia e dalle origini antiche. Poche cose identificano un territorio come la sua cucina, elemento capace di accendere “derby” tra buongustai e far muovere gli italiani nei weekend per una vacanza enogastronomica. Ma quali sono le ricette preferite nel Belpaese? Un’indagine ha provato a svelare i piatti più popolari delle 20 regioni, dalle montagne alpine fino alle coste della Sicilia, grazie ad uno studio condotto da Preply, una piattaforma per l’apprendimento delle lingue online che collega insegnanti a centinaia di migliaia di studenti in 180 paesi in tutto il mondo, con la prima parte dello studio dedicata al confronto tra i piatti delle regioni con più volume di ricerca ovvero, Sicilia, Campania, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia. E non mancano subito le sorprese, in Campania, per esempio, non è la celebre Pizza fritta a vincere ma gli Gnocchi alla sorrentina, un altro celebre piatto della tradizione; allo stesso modo gli Arancini, che hanno curiosamente la percentuale più alta di ricerca in Molise, non primeggiano in Sicilia dove la preferita è la Pasta alla Norma. Nel Lazio e in Emilia Romagna il gradino più alto del podio va, rispettivamente, a Saltimbocca alla romana e Tortellini a pari merito con gli Gnocchi fritti, un altro caposaldo della cucina romagnola; mentre in Lombardia due famosissimi piatti meneghini, Risotto alla milanese e Cotoletta alla milanese, superano la Cassoeula, che ha la meglio sulla percentuale di ricerca su Google Trends nella sola Lombardia. La Polenta concia vince in Valle d’Aosta, la Bagna Cauda in Piemonte, il Coniglio alla ligure in Liguria, i Canederli in Trentino-Alto Adige, il Frico in Friuli - Venezia Giulia, il Lampredotto in Toscana, le Olive ascolane nelle Marche, la Tagliatelle al tartufo in Umbria, gli Arrosticini in Abruzzo, la Pampanella in Molise, il Riso patate e cozze in Puglia, la Rafanata in Basilicata, le Patate mpacchiuse in Calabria, i Culurgiones in Sardegna.

Lo studio è andato in profondità anche sui piatti più popolari lungo lo Stivale, dividendo l’Italia in cinque macro regioni (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole). Nelle Isole, vince la Pasta alla norma sui Culurgiones, che vantano la percentuale di ricerca maggiore solo in Sardegna; al Sud troviamo al primo posto un piatto campano, gli Gnocchi alla sorrentina, mentre il dato interessante riguarda la predominanza di ricerche per il classico piatto pugliese Riso, patate e cozze molto cercato in Valle d’Aosta, regione agli antipodi con quella di origine. Situazione simile al Centro dove nelle tendenze di Google Trends sono gli Arrosticini a presentare una distribuzione di ricerca più ampia in tutta Italia con il Lampredotto (Toscana) molto popolare in Sicilia e i Saltimbocca alla romana in Trentino. Tra i piatti del Nord est del Paese, il volume di ricerca premia i Canederli trentini, ma nelle percentuali di Google Trends sono gli immortali Tortellini a trionfare. Salta all’occhio invece la mancata predominanza di ricerche di un famoso piatto veneto nella stessa regione, mentre il Frico non tradisce le aspettative e si impone nel Friuli Venezia Giulia. Tra le prelibatezze del Nord ovest è testa a testa tra Bagna Cauda (tra l’altro molto popolare in Puglia e Sardegna) e la Cotoletta alla milanese. Il piatto lombardo vanta percentuali di Google Trends più alte in Molise rispetto alla regione di origine. Coniglio alla ligure e Polenta concia rimangono invece fedeli alle aspettative e si impongono in Liguria e Valle d’Aosta. Nella classifica finale dei piatti più cercati sul web, il podio è a tinte centro-meridionali con Sicilia al primo posto con la Pasta alla norma con 74.000 ricerche, seguita da Campania (Gnocchi alla Sorrentina), Lazio (Saltimbocca alla Romana) e Toscana (Lampredotto) con un volume di ricerca di 49.500. Lo studio, si legge in una nota, è stato realizzato analizzando i volumi di ricerca in Italia attraverso lo strumento Semrush, insieme alla loro tendenza di ricerca nelle diverse regioni italiane su Google Trends. Sono stati selezionati da uno a tre piatti per regione, considerando solo quelli con alto volume di ricerca e caratterizzati da una forte identità e tradizione regionale, escludendo quindi i piatti comunemente associati all’intera Italia.

Copyright © 2000/2024