L’AGENDA DI WINENEWS

Dall’Alto Adige alla Franciacorta, dal Monferrato al Chianti Classico, tra eventi e vendemmia

La magia della raccolta delle uve in Trentino e nelle Langhe, in Friuli, nelle Colline del Prosecco Docg, in Valpolicella, Umbria, Puglia e sull’Etna