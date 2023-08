Giornalisti agricoli sui banchi di scuola alla Summer School “Sergio Ferrari”, edizione n. 1

Negli ultimi anni temi come paesaggio, agroalimentare, enogastronomia, sostenibilità e cambio climatico, ormai tutti interconnessi tra loro, trovano sui media uno spazio prima sconosciuto. Eppure numerose ricerche hanno dimostrato che i consumatori sono diventati più critici verso la comunicazione tradizionale, anche se il 92% delle persone afferma di fidarsi abbastanza delle raccomandazioni di altri individui che ritengono più informati o più esperti di loro. Sono proprio i giornalisti, quindi, ad essere chiamati a fare da tramite tra mondo rurale e mondo urbano: a questo bisogno di conoscenze specifiche vuol rispondere la Summer School “Sergio Ferrari”, edizione n. 1, che, dal 18 al 22 settembre 2023, ad Isera (Trento), consentirà a 15 tra giornalisti, professionisti e blogger, che già si occupano di comunicazione in ambito agricolo, di frequentare una serie di lezioni su importanti tematiche legate alla produzione agroalimentare.

I partecipanti alla Summer School “Sergio Ferrari” (scelti dietro presentazione di domanda di ammissione e su approvazione da parte del Comitato Scientifico, sulla base di specifici requisiti) affronteranno argomenti che riguardano trasversalmente tutte le filiere agricole, con verticalizzazione sul settore vitivinicolo nell’edizione 2023 (si ipotizza di organizzare, nelle edizioni successive alla prima negli anni 2024 e 2025, variando il focus: frutticoltura, zootecnica, digitalizzazione ...). Il corso, che vede la presidenza del professor Attilio Scienza - uno dei massimi esperti italiani di viticoltura - ed è organizzato da Agriduemila Hub Innovation, con Cooperazione Trentina e Casa del Vino della Vallagarina, riunirà in aula professionisti della comunicazione generalista e docenti di diversa estrazione e prospettiva scientifica, per stimolare la circolazione di informazioni, non solo di natura tecnica, ma anche culturale, per capire come stia evolvendo il mondo della produzione e della conoscenza in ambito agricolo e agroindustriale e come tutto ciò possa essere raccontato ad un pubblico vasto in maniera accessibile ma rigorosa. La formula residenziale del corso favorirà l’instaurarsi di legami interpersonali di qualità, destinati a durare nel tempo e ad accrescere il patrimonio relazionale di ciascuno. La Summer School “Sergio Ferrari” vede come direttore il giornalista Nereo Pederzolli, mentre i docenti saranno accademici e non, appartenenti ai mondi della cultura e della tecnologia, delle scienze biologiche e di quelle socio-umanistiche, nonché della produzione. Tra gli altri ci saranno Massimo Bertamini, docente di Tecnica Vinicola all’Università di Trento, Andrea Berti, ad Agriduemila Hub Innovation, Luigi Mariani, docente di Agronomia all’Università di Milano, Riccardo Velasco, direttore Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia (Crea-Ve), Marco Stefanini (Fondazione Edmund Mach), ma anche esponenti del mondo del vino, dai produttori Elisabetta Foradori e Riccardo Ricci Curbastro a Luca Rigotti (presidente Mezzacorona), da Yori Zambon (Vivai Cooperativi Rauscedo) ad Andrea Lonardi (Angelini Wines & Estates), da Andrea Faustini (Cavit) a Maurizio Bogoni (Ruffino).

