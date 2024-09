Dall’Ue, 37,4 milioni di euro in arrivo per l’Italia, per gli agricoltori danneggiati dal clima

37,4 milioni di euro in arrivo per l’Italia, e 120, nel complesso, per altri Paesi Ue (come Bulgaria, Germania, Estonia e Romania), presi dal fondo di riserva per l’agricoltura, e stanziati per sostenere direttamente gli agricoltori colpiti da eventi climatici avversi eccezionali tra primavera ed inizio estate 2024: è la proposta dalla Commissione Agricoltura Ue, che sarà discussa dal “Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets” il 7 ottobre.

“La Commissione ha proposto di stanziare 10,9 milioni di euro per la Bulgaria, 46,5 milioni di euro per la Germania, 3,3 milioni di euro per l’Estonia, 37,4 milioni di euro per l’Italia e 21,6 milioni di euro per la Romania. Ciò contribuirà a compensare gli agricoltori di questi Paesi che hanno perso parte della loro produzione e, di conseguenza, parte del loro reddito. Gli importi presentati oggi sono un segno di solidarietà dell’Ue nei confronti degli agricoltori colpiti, possono essere integrati fino al 200% con fondi nazionali”, spiega una nota della Commissione Agricoltura.

“Una volta adottati, le autorità nazionali dovranno distribuire tali aiuti entro il 30 aprile 2025 - spiega ancora la Commissione - e garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali. Gli Stati membri interessati dovranno inoltre notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2024, i dettagli dell’attuazione delle misure, in particolare i criteri utilizzati per determinare la concessione di aiuti individuali, l’impatto previsto della misura, le previsioni per i pagamenti ripartiti mensilmente fino alla fine di aprile e il livello di sostegno supplementare da fornire. La notifica dovrebbe includere anche le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni”.

“La proposta di stanziare 120 milioni di euro dalla riserva agricola della Pac rappresenta una forte dichiarazione di solidarietà dell’Ue nei confronti degli agricoltori in stato di bisogno. Questa assegnazione, che può essere integrata fino al 200% con fondi nazionali, può fornire un sostegno significativo agli agricoltori che hanno subito danni e perdite di reddito. I nostri agricoltori non sono soli nella lotta contro il cambiamento climatico: possono contare sul sostegno della Commissione Europea per reagire alle crisi, adattarsi alle nuove sfide e proteggere il futuro delle loro aziende agricole e delle loro famiglie”, ha commentato Janusz Wojciechowski, Commissario all’Agricoltura uscente (a cui succederà il lussemburghese Christophe Hansen). Ai fondi Ue, una volta approvati, si aggiungeranno fondi nazionali, in Italia, per altri 74,8 milioni di euro, ha annunciato da Siracusa, nei giorni scorsi, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

